لأنها لا تكف عن الحركة.. جراح صيني يلكم مريضته خلال العملية - فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper)وذكرت محطة "بي بي سي" أن المجموعة الأم للمستشفى، Aier China، قامت أخيرا بإيقاف الجراح عن العمل وإقالة الرئيس التنفيذي للمستشفى الذي وقع فيه الحادث في عام 2019.



ويظهر الفيديو الجراح وهو يلكم رأس مريضة ثلاث مرات على الأقل أثناء إجراء عملية جراحية على عينيها.



وقالت شركة أير تشاينا، التي تدير سلسلة من مستشفيات العيون، إن الحادث وقع أثناء عملية جراحية في مستشفاها في مدينة قويغانغ بجنوب غرب الصين.

وكانت المريضة امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً، و"أثناء الجراحة، وبسبب التخدير الموضعي، عانت المريضة من عدم تحمل". وقامت بتحريك رأسها ومقل عينيها عدة مرات، بحسب الشركة.



وبما "أن المريضة لا تستطيع التحدث إلا باللهجة المحلية، لم تكن تستجيب لتحذيرات الطبيب بلغة الماندرين،" فقد "عامل الجراح المريضة بقسوة في حالة الطوارئ".

وتقول السلطات المحلية إن المريضة أصيبت بكدمات في جبهتها.، نقلا عن صحيفة الديلي ميل .



وبعد الجراحة، اعتذرت إدارة المستشفى ودفعت 500 يوان (70 دولارًا) كتعويض، وفقًا لابن المريضة الذي تحدث إلى وسائل الإعلام المحلية.

وقال أيضًا إن والدته أصبحت الآن عمياء في عينها اليسرى، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك بسبب الحادث.



وقالت شركة أير تشاينا إن المستشفى فشل في إبلاغ المقر الرئيسي بالحادث.

وأعلنت يوم الخميس إقالة الرئيس التنفيذي لمستشفى قوييانغ وإيقاف الجراح - وهو أيضًا عميد المستشفى - بسبب "انتهاكات خطيرة للوائح المجموعة"، والتي تضمنت جرائم أخرى غير محددة.



وعلى الرغم من أن الحادث وقع في ديسمبر 2019، إلا أنه لم يلفت انتباه الجمهور إلا هذا الأسبوع بعد أن شاركت الطبيبة الصينية البارزة، آي فين، لقطات كاميرات المراقبة للجراحة.



ونشرت الدكتورة آي، التي كانت من بين مجموعة من الأطباء الذين نبهوا الجمهور إلى تفشي فيروس كورونا الأولي في ووهان، المقطع على حسابها على موقع Weibo ليشاهده أكثر من مليوني متابع.