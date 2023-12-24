بيت البيروتي حلقة وصل نابضة بين الماضي والحاضر وسط مادبا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

يشكل "بيت البيروتي" في وسط مدينة مادبا تحفة فنية معمارية وسيمفونية تراثية ومعلماً من معالم المدينة التاريخية والحضارية والسياحية، ما دفع وزارة السياحة والآثار إلى استملاكه من مالكي هذا البيت وترميمه مع الحفاظ على طرازه المعماري الكلاسيكي القديم الذي يعبر عن أصالته وعراقته وتفرده بفن العمارة المدهش.

وقد تم تحويل البيت، إلى مشروع استثماري لأحد المستثمرين بالتجارب السياحية، ليكون نقطة جذب للسياح وسكان المدينة للاطلاع على مبنى مأخوذا عن الطراز المعماري القديم.

يتناثر من أروقة وزوايا "بيت البيروتي"، عبق الماضي الذي يحاكي فن العمارة التقليدية لمجتمع مادبا، وبخاصة أنه يروي حكايات وقصصاً من ذاك الزمن الجميل بسحر بنائه المتميز؛ ليبقى موجوداً وشاهداً مستمراً للأصالة والعراقة كونه يقع داخل حدود مركز زوار مادبا (نقطة انطلاقة السياح إلى المواقع السياحية والأثرية داخل مدينة مادبا)، حيث مرت سنوات طويلة على بناءه وما يزال صامداً أمام عوامل الزمن وتغيرات الأحوال الجوية التي شهدتها المدينة، ليحمل البيت رسالة عميقة لا تقف عند البناء، إنما تتعدى ذلك، كونه يحمل طابعاً قديماً ينتقل إلى زمن غير زماننا ويقدم لنا صورة موجزة عما كانت عليه الحياة عبر ذاك الزمن، وفق عدد من زوار "البيروتي".

بدوره أشار الشاب ليث عبد الحافظ، إلى أهمية البيوت القديمة والتراثية وإعادة ترميمها من دون تشويهها؛ كي تحفظ لمسات طرازها المعماري بصورة جميلة، من دون طمس أي شيء من قيمة البيوت، مثنياً على دور وزارة السياحة والآثار في عملية استملاك البيوت التراثية وإعادة ترميمها وتشغيلها كمنتج استثماري، وليس بيت "البيروتي" هو فقط الذي تم استملاكه بل هناك دار السرايا وبابور القصار وغيرهما الكثير.

ولفتت طالبة الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية إسراء طالب، إلى أهمية المحافظة على المباني التراثية والقديمة، لأنها تحتوي على قصص وحكايات عبر الحقبة الزمنية لهذه المدينة التي تعتبر متحفاً متنقلاً، مبينة أن بيت البيروتي أعاد آلة الزمن إلى الماضي العريق لهذه المدينة العريقة، فمن خلال التجارب السياحية في محتوى البيت هناك وقت للاستمتاع بهذه التجارب التي ليس لها مثيل وبخاصة في ظل وجود حرف يدوية وأنشطة تفاعلية منها تراثية، وتعلم غزل النسيج إلى جانب التعرف إلى ثوب سيدات مادبا التقليدي، الذي كانت نساء مادبا ترتديه قديما، إضافة إلى مهارة رسم الحناء وفن الفسيفساء.

أما السائح البريطاني روبرت مارك فقال: "أبهرني هذا البيت الذي يحمل في طياته العديد من الذكريات التي مرت على هذه المدينة ذات التاريخ العريق وتنوع الحضارات التي مرت على المدينة، كـ"البيزنطية والرومانية والعثمانية"، ولا يمكن أن ننكر التاريخ"، مضيفاً: "جميل هذا الاهتمام بالمحافظة على البيوت التراثية وطرازها المعماري المتين رغم التغييرات الجوية التي حدثت عبر السنوات التي خلت، فما تزال هذه البيوت شاهدة على تاريخ وتطور المدينة الصامدة".

واكتفى السائح الإيطالي فرانكو بليو، وهو يتجول داخل أروقة بيت البيروتي ومجموعة من السياح لمشاهدة ما يحتويه البيت من تجارب سياحية، بالقول: "هذا النمط يأسرني ويأخذني بالتاريخ إلى عقود طويلة مضت، كأنني أعيش في الماضي القديم".

من هنا نرى أن البيت البيروتي بثوبه الجديد الملائم لطرازه المعماري أصبح نقطة جذب لزوار مدينة مادبا من دون استثناء إلى جانب السياح الأجانب، لما تحتوي أركانه من عبق الماضي الجميل، حيث النوافذ المقوسة والزجاج الملون، والثريا التي تحمل عبق الماضي تتدلى من السقف العالي للبيت الذي يعد من أقدم بيوت وسط مدينة مادبا.

وتلامس أركان البيت الذي يقدر تدشينه بما يزيد على مائة عام، روح المكان وعبقه بما يحتويه من تراثيات مستمدة من البيئة الأردنية، تذهل الزوار المحليين والأجانب إليه، بعد أن قامت وزارة السياحة والآثار بإعادة ترميمه وافتتاحه من خلال طرحه كمشروع استثماري سياحي لإعادة الألق إلى وسط مدينة مادبا الذي يختزل الكثير من الأحداث والحكايات، مشكلاً مقصداً للإبداع في الشأن المتعلق بالعادات والتقاليد التي تعيد إلى وسط المدينة دورها حاضنة تراثية اجتماعية ثقافية وسياحية، وفق مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني.

وأضاف الجعنيني، أنه يوجد مراعاة بعملية الترميم لاستخدام مواد غير مضرة بالحجر من خلال الاعتماد على أساليب بدائية حتى تحافظ على الحجر، وهندسياً كمحاولة للحفاظ على البيت القديم، مشيراً إلى أن هذا البيت يتكون من طابقين، الطابق الأرضي وهو صالة متخصصة لتقديم الطعام وتبلغ مساحته (7) أمتار مربعة، أما الطابق الأول، فهو عبارة عن مبنى حجري تراثي تبلغ مساحته (140) مترا مربعا مكون من: غرفتين ومطبخ ومرافق صحية للرجال والنساء، ويوجد ثلاثة تراسات منتشرة على مساحة الساحة الخارجية للبيت.

وكشف أن المستثمر لهذا البيت هو مؤسسة "سواح" للتجارب السياحية، حيث يتم فيه عرض تجارب سياحية محلية كـ "رسم الحناء وأخذ صورة تذكارية بالملابس التراثية الأردنية وتجربة لعب السيجة؛ إضافة إلى ذلك، فإنه يجسد مصنوعات مادية من ذوي الأيدي الماهرة من ملابس وأوان فخارية وحلي وأدوات طبخ".

واختتم الجعنيني حديثه، بالإشارة إلى حرص القائمين على إدارة البيت على إحياء تراث مادبا والحفاظ عليه عبر الأجيال من منطلق إيمانهم بأنه حلقة الوصل النابضة بين الماضي والحاضر، التي تحمل في طياتها حياة الأجداد والآباء بكل ما فيها من تجارب وأصالة ليبقى التواصل مستمراً بين القديم والحديث.







