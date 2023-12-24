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العدوان على غزة يلقي بظلاله على موسم الأعياد بالأسواق المحلية

12/24/2023 2:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة ألقى العدوان الإسرائيلي على غزة، بظلاله، على موسم الأعياد في الأردن، وعلى حالة النشاط الاقتصادي في السوق المحلية التي عادة ما تزدهر خلال هذه الفترة من العام.
وأكد ممثلو قطاعات تجارية ضعف الحركة الشرائية المرتبطة بموسم أعياد نهاية العام (عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية) في الأسواق، لا سيما التي عادة ما تشهد خلال هذا الوقت من العام تزايدا في حجم المبيعات.
وأرجع هؤلاء ضعف الحركة الشرائية إلى قرار إلغاء مجلس رؤساء الكنائس في الأردن فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تضامنا مع أهالي غزة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة التي أدت إلى خفض القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، قد أعلن إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد الاحتفالية لهذا العام، احتراماً للشهداء في غزة وعموم فلسطين، واقتصارها على المراسم الدينية والصلوات فقط.
وجاء قرار مجلس رؤساء الكنائس على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي ما يزال مستمرا منذ أكثر من 75 يوما، وخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى.
وقال عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة أسعد القواسمي "إن الإقبال على محال بيع الألبسة التي تنتشر في المناطق السكانية التي يقطنها الإخوة المسيحيون ضعيف بشكل واضح، حيث إن مبيعات هذه المحال دائما ما تتزايد في هذه الفترة من الموسم"، مبينا أن هناك حالة من الركود تسيطر على أغلب محال بيع الألبسة في السوق المحلية.
وبين القواسمي أن قرار مجلس الكنائس في الأردن تعليق الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تعاطفا مع شهداء غزة، أثر على الحافز الشرائي لدى كثير من المواطنين، إلى جانب تقلص القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين.
ولفت القواسمي الذي سبق أن شغل منصب نقيب تجار الألبسة والأحذية في الأردن، إلى تراجع حجم الإقبال على شراء الألبسة الشتوية في هذا الموسم مقارنة مع المعتاد خلال الموسم الشتوي، حيث إن تأثر المواطنين نفسيا بالعدوان الإسرائيلي على غزة قد انعكس على رغباتهم الاستهلاكية التي تقلصت بشكل لافت.
وأكد القواسمي أن التجار في قطاع الألبسة يراقبون بقلق حالة التصعيد التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والتي قد تؤثر على تدفق البضائع وارتفاع أسعار الشحن، ما قد ينعكس على ارتفاعها على التجار والمواطنين في آن واحد، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من متاعب القطاع الذي ما يزال يعاني منذ جائحة كورونا.
بدوره، أكد المستثمر في قطاع التحف والهدايا حنا الربضي، تدني الإقبال من قبل المواطنين على شراء الهدايا بشكل واضح وبنسب كبيرة وغير مسبوقة في هذا الوقت من العام، الذي عادة ما يتزايد فيه الإقبال بسبب تزامن موسم التخفيضات والأعياد معا.
وأوضح الربضي أن الأحداث الدائرة في غزة كان لها أثر سلبي في تراجع حجم المبيعات لدى أغلب محال بيع الهدايا والتحف، خاصة التي تنشط في المناطق السياحية وفي بعض المحافظات التي فيها تواجد مسيحي كبير، حيث إن هناك تقلصا ملموسا في أعداد السياح في هذا الوقت من العام، إضافة إلى إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في الأردن احتراما لشهداء غزة، ما أثر على تدني الإقبال على هذه المحال التي تتضاعف مبيعاتها دائما خلال موسم الأعياد.
إلى ذلك، اتفق نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، مع سابقيه، على ضعف الحركة الشرائية في السوق المحلية، إضافة إلى ضعف الطلب على الذهب خلال هذه الفترة من العام مقارنة مع ارتفاع الطلب الذي عادة ما يسود في هذه الفترة من كل عام، موضحا أن الطلب على الذهب محليا تأثر كثيرا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وما تزال حالة ضعف الطلب نتيجة لذلك سائدة.
وبين علان أن أسعار الذهب أغلقت في نهاية الأسبوع على ارتفاع ملحوظ عند 2350 دولارا للأونصة، نتيجة لإعلان البنك الفيدرالي الأميركي عن توجهه لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إلى جانب تراجع قيمة عائدات السندات الأميركية لعشر سنوات خلال الفترة الماضية، فضلا عن إقبال عدد من البنوك السيادية على شراء الذهب للتحوط.

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