آلام غزة تطفئ احتفالات الميلاد وصلوات الكنائس تتجه نحو الدعاء

MENAFN - Alghad Newspaper) منى أبو حمور

على غير عادته، جاء عيد الميلاد المجيد لهذا العام بلا زينة ولا إضاءات، وغابت شجرة الميلاد المزينة عن الكنائس والشوارع، وخيم الصمت على مدن وشوارع الأردن كما هو الحال في دولة فلسطين ومدنها.

الصمت بدا واضحا على الشوارع التي لم تتم إضاءتها بإنارة العيد ولم تتزين طرقاتها بالشجر والنجوم كعادتها، كذلك الحال في بيوت المسيحيين الذين قرروا الاحتفال بصمت في عيد الميلاد المجيد تضامنا مع أسر الشهداء والمفقودين في غزة وحزنا على شهدائها.

غابت شجرة الفحيص الضخمة التي كانت تضاء في كل عام احتفالا ببدء عيد المولد المسيح، ورافقها كذلك غياب الزينة على شرفات البيوت وأبواب المحلات التجارية وأرصفة الشوارع، وكذلك الحال في السلط ومادبا وعجلون والكرك وغيرها من المدن الأردنية.

في مدينة السلط، خلت شرفة أبو جريس غموه من شجرة الميلاد الكبيرة التي اعتاد عليها أهل الحي في ليالي الميلاد في كل عام، وتم استبدالها برفع علم فلسطين نصرة لأهل غزة وتضامنا معها.

واستجابة لقرار مجلس الكنائس، ولأن الأرنيين والفلسطينيين جسد واحد، كما يقول أبوجريس، اقتصر احتفاله وأسرته الممتدة في هذا العيد على إقامة الصلوات والطقوس الكنسية احتراما للضحايا البريئة في غزة وعموم فلسطين وصلة الأرحام والتضرع إلى الله أن ينصر أهل غزة ويحميهم وأن يعم السلام وتتوقف الدماء.

وفي خطوة استثنائية، قررت الجدة حنا حداد وأحفادها أن يستبدلوا هدايا الميلاد التي اعتادوا شراءها كل عيد، بجمع النقود والتبرع بها لأطفال غزة لشراء طعام وملابس تقيهم برد الشتاء.

لسان حال أبناء الطوائف المسيحية في الأردن في ليالي الميلاد، تتلخص بأنه لا يمكن الاحتفال والفرح وإخوتهم في غزة يستشهدون ويقصفون ويشردون من بيوتهم، مستذكرين جوهر الميلاد وتعاليمه السماوية التي تدعو للمحبة والسلام والشعور مع الآخرين ومساعدة المحتاج. "بينما ترتكب الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة.. لا يمكننا الاحتفال بميلاد يسوع المسيح هذا العام بأي شكل من الأشكال. لا نشعر بالرغبة في الاحتفال".

وفي كنيسة قلب يسوع في تلاع العلي بالعاصمة عمان، كان نشيد "موطني" حاضرا قرب شجرة الميلاد المزينة بأعلام وكوفيات فلسطينية وأردنية.

وفي كنيسة المهد في بيت لحم التاريخية بالضفة الغربية زينة مختلفة هذا العام لعيد الميلاد، باستخدام الأنقاض بدلا من شجرة عيد الميلاد، استنكارا للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدلا من تزيين شجرة عيد الميلاد هذا العام، اختارت الكنيسة زخرفة مصنوعة من الأنقاض ترمز إلى الدمار في غزة.

وتتضمن الزخرفة كومة مكونة من قطع خرسانية حول غصن زيتون، وفي وسط هذه الكومة توضع لعبة على هيئة طفل، لاستحضار مشهد طفل رضيع عالق تحت الأنقاض، وحول هذا الحطام تم ترتيب أغصان الأشجار المكسورة والأيقونات المختلفة والشموع.

ويظهر المشهد من كنيسة عيد الميلاد الإنجيلية اللوثرية دمية طفل ملفوفة بالكوفية الفلسطينية التقليدية وموضوعة بين الحطام والركام، حيث ترمز الكوفية إلى الهوية الفلسطينية والتاريخ والنضال، بينما تمثل الأنقاض الدمار في غزة.

من جهته، قرر مجلس الكنائس في الأردن وفلسطين بأن النشاطات التي تقام في الكنائس خلال العيد سيكون ريعها لصالح قطاع غزة وأهلها بحسب الأصول المعمول بها، وحثت بدورها الجميع للمبادرة بالتبرع من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها بعض الكنائس للغرض ذاته.

وقال المجلس "جاء هذا القرار في ظل الظروف التي يمر بها الأهل في قطاع غزة وما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم، وتعبيرا عن معاني التلاحم الوطني، داعيا الله إلى أن يجعل الأردن آمنا مطمئنا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين".

يطل الميلاد في هذا العام كما كل عام لأنه عيد يستذكر مولد السيد المسيح في مغارة بيت لحم ومن ثم كل الأحداث التي واكبت ذلك، وفق مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر الناطق باسم الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة.

أمام الصورة البراقة لجوهر عيد الميلاد، هناك صورة مؤلمة في أحداث الميلاد، بحسب بدر، وهي قيام هيروديس بقتل أطفال بيت لحم خوفا على كرسيه وعلى مملكته، ولذلك شرد العديد، ومنهم العائلة المقدسة اليسوع والسيدة مريم ويوسف، وأثناء هروبهم إلى مصر مرت من غزة وهناك استذكار لإقامة العائلة المقدسة في غزة أثناء تشردها.

ولليوم، هناك كنيسة تسمى كنيسة العائلة المقدسة في غزة، واليوم فيها أكثر من 700 نازح.

ويقول بدر "في هذه الظروف، يحتفل أبناء الطوائف المسيحية في الأردن بميلاد المسيح، والدعاء بأن ينتهي العدوان على غزة وأن يشعر الأطفال والنساء والمشردون بالأمان"، لافتا إلى أنه والتزاما بما اختاره به مجلس الكنائس في فلسطين والأردن، فإن احتفالات العيد تقتصر على الشعائر الدينية، وهذا هو جوهر العيد الأساسي.

ويشير بدر إلى أن العيد ليس تجاريا وليس زينة وبابا نويل ولا يقتصر على احتفالات بإضاءة الشجر في الشوارع، العيد هو احتفلات روحانية وشعائر دينية، لذلك يجد المؤمنون أنفسهم في هذه الأيام في كل من الأردن وفلسطين يعيشون الحدث بعمقة وأصالته وجوهره وبجذوره والصلاة من أجل السلام والعائلات المهجرة وكل من تشرد عن بيته بسبب العدوان الصارخ الذي ما يزال يضرب غزة وكذلك في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.

ويقول بدر "نصلي إلى الله في هذا العيد لكي تصمت آلة الدمار والحرب والاحتلال ولكي ينبت من أرض السلام، السلام الذي تشتهيه الشعوب وتصلي من أجله ملايين البشر في هذه الأيام الميلادية لكي يأتي عيد الميلاد حاملا بشرى انتهاء العدوان وولادة سلام جديد للأرض المقدسة التي عاش بها السيد المسيح ولد في بيت لحم وهجر إلى غزة".







