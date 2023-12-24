ترجيحات بتسليم تقرير المحاسبة الأسبوع الحالي

ترجيحات بتسليم تقرير المحاسبة الأسبوع الحالي
التاريخ
12/24/2023 2:22:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) إيمان الفارس رجح مصدر
حكومي أن يتم تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022، إلى مجلس الأمة في
غضون الأسبوع الحالي.
وأكد المصدر لـ"الغد"،
أن التقرير سيتم تعميمه والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، مشيرا إلى
الانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه.
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