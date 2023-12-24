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ترجيحات بتسليم تقرير المحاسبة الأسبوع الحالي

12/24/2023 2:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس رجح مصدر حكومي أن يتم تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022، إلى مجلس الأمة في غضون الأسبوع الحالي.

وأكد المصدر لـ"الغد"، أن التقرير سيتم تعميمه والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، مشيرا إلى الانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه.

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