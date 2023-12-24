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عمان أول مدينة أردنية تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية

12/24/2023 2:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انضمت مدينة عمان إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية لتصبح أول مدينة في الأردن تنضم إلى هذه الشبكة العالمية.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان انضمام أمانة عمان الكبرى إلى ميثاق ميلانو يمثل خطوة مهمة في جهود المدينة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

واضاف ان الامانة تسعى من خلال هذا التعهد الى ضمان تحقيق منظومة متكاملة للأمن الغذائي وتحفيز قطاع الزراعة و الإنتاج المستدام للغذاء.

وأوضح أن الأمانة ستقوم بتنفيذ عدد من المبادرات و البرامج لتعزيز أنظمة الغذاء الحضرية المستدامة في عمان، بما في ذلك الاستثمار في الزراعة الحضرية مثل حدائق المجتمع والحدائق النباتية، لزيادة الإنتاج المحلي للأغذية، ودعم الصناعات الغذائية المستدامة مثل الصناعات الغذائية العضوية لتعزيز استخدام المواد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، و التوعية العامة حول أهمية أنظمة الغذاء الحضرية المستدامة.

وأكد ان الامانة ملتزمة بتحقيق أهداف ميثاق ميلانو وتعمل على وضع خطة عمل محددة لتحقيق هذه الأهداف.

يشار إلى أن ميثاق ميلانو هو من أهم المبادرات العالمية التي تضم أكثر من 250 مدينة، و تمثل ما مجموعه 450 مليون نسمة، ويشكل إطار عمل نهجا شاملا يركز على النظام الغذائي العالمي، ويقدم توصيات وإجراءات ترتبط بدعم التخطيط السليم للنظم والقوانين، الحكومة والإنتاج والنظم الغذائية المستدامة وشبكات التوريد والتوزيع والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والغذائية.


وتلتزم المدن من خلال هذا الاتفاق بأربعة مبادئ وهي ضمان الغذاء الصحي للجميع، تعزيز الاستدامة في النظام الغذائي، زيادة الوعي والتثقيف بالعادات الصحية لتناول الغذاء وتقليص الفاقد من المواد الغذائية.

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