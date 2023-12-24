Sunday, 24 December 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية لتوفير محتوى إلكتروني لطلاب غزة

12/24/2023 2:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وشركة جو أكاديمي اتفاقية تعاون في مجال توفير محتوى إلكتروني مسجل مجانًا لطلاب أهلنا في غزة لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة وبالاعتماد على المناهج الفلسطينية.

وتهدف هذه المبادرة التي يطلقها الطرفان لتأمين أكثر من 200,000 طالب في غزة بمحتوى المادة الإلكترونية التعليمية في المواد كافة؛ مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، ما يسهل من استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة في مختلف الظروف.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "حسب الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نسبة المتعلمين في قطاع غزة تزيد عن 96%، وهو مؤشر على أهمية التعليم بالنسبة لأهلنا في غزة، ومن هذا المنطلق نطلق اليوم هذه المبادرة والتي تسهل من سير العملية التعليمية على الطلاب في غزة وفي كافة المراحل الدراسية".

وحول هذه الاتفاقية، أعرب الرئيس التنفيذي المهندس علاء جرار عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: "تتمثل مهمتنا الكبيرة في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف المختلفة لتمكين الأجيال المختلفة من متابعة العملية التعليمية انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات".

وأضاف جرار: "تنسجم هذه الاتفاقية مع رؤيتنا الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا، حيث إن التعاون مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة على توفير المساعدات لأهلنا في غزة على مدار الساعة في مختلف المجالات يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية".

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وما تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم"، ومن خلال موقعها الإلكتروني

MENAFN24122023000072011014ID1107653571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث