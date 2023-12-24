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اتفاقية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم المتعرضين لإصابات العمل

12/24/2023 2:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في محافظة إربد اتفاقية تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل والحالات المحولة من المؤسسة للاستشارات الطبية أو للعلاج أو إجراء الفحوصات الطبية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن هذه الاتفاقية بداية لسلسلة اتفاقيات سيتم توقيعها بين المؤسسة وعدد من الجهات الطبية الأخرى لاحقاً وستراعي فيها التوزيع الجغرافي؛ بهدف تغطية كافة محافظات المملكة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤمن عليهم والمنشآت الخاضعة للضمان؛ بهدف تخفيف الوقت والجهد عليهم، ما يضفي على خدماتها القائمة مزيداً من التطور والحداثة، موضحاً أن المؤسسة تعد ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة، وأنها تضع على عاتقها توفير الحماية الممكنة لكافة المؤمن عليهم وضمن معايير متقدمة وخدمات متميزة.

وأشاد الطراونة بمستشفى الملك المؤسس باعتباره من أهم المؤسسات الطبية العلاجية التي نفتخر بها في الأردن ويشكل منارة علمية طبية ويتمتع بإدارة من نخبة أبناء الوطن، مضيفاً أن ما يهمنا تقديم الخدمة الطبية العلاجية المناسبة والمميزة للمصابين بغض النظر عن تكلفة علاجهم، ولما سيكون له من أثر كبير في تسريع إجراءات المعالجة والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أي أعباء مالية، وهو ما يؤكد التزام المؤسسة بمسؤوليتها القانونية الكاملة إزاء التكفل بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل.

بدوره، أعرب مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور خلدون بشايرة عن شكره للمؤسسة لثقتها بالتعاقد مع المستشفى، مبيناً أن مستشفى الملك المؤسس متخصص بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لمرضاه ضمن المعايير الدولية وسياسات الجودة، ويتمتع بمهنية عالية وكادر طبي مؤهل ومدرب ومتميز، ويحتوي على كافة التخصصات الطبية، مؤكداً أن المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة ويمتلك أحدث الأجهزة الطبية، ويوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص، حيث ندرب 4500 طالب في كافة التخصصات الطبية والتمريضية والمساندة.

وبين بشايرة أن التعامل في تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيتم من خلال الربط الإلكتروني بين المستشفى ومؤسسة الضمان دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بأي تفاصيل تتعلق بالوثائق أو المطالبات المالية التي تترتب على كلف المعالجة الطبية وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية المقدمة للمنتفعين.

وتضمنت الاتفاقية أن المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل سيقدم لهم إجراءات المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى والمستلزمات والإجراءات الطبية والمختبرات والأشعة التشخيصية والطب النووي، والأدوية وغرف العمليات والفحوصات السريرية والطوارئ والعلاج الطبيعي وكافة الأجور من يوم الدخول إلى يوم الخروج من المستشفى، باستثناء عمليات التجميل والمعالجات السنية ومرافق المؤمن عليه المصاب وغيرها ما لم توجد موافقة من مؤسسة الضمان على ذلك.

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