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المقاولين الأردنية تسلم الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية لصالح غزة

12/24/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سلمت نقابة المقاولين الأردنيين، اليوم الأحد، إلى الهيئة الخيرية الهاشمية مساعدات عينية كانت لجنة دعم الصمود أطلقت حملة سابقة لجمعها لصالح قطاع غزة والأشقاء المنكوبين هناك.

ويأتي هذا التبرع استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول مساعدة الأشقاء في غزة ودعم صمودهم بكل السبل.

وقال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري: "إن هذا التبرع يأتي نصرة للأشقاء في غزة، وتعبيرا عن تضامننا معهم في محنتهم ووقوفنا إلى جانبهم في وجه هذا العدوان الوحشي".

وأضاف الخضيري: "هذه المساعدات تأتي أيضا استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي لطالما كان سبّاقا في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم".

وشكر أعضاء لجنة دعم الصمود التي يرأسها عضو المجلس المهندس محمد الصالحي على جهودهم المميزة تجاه دعم صمود الأهل في غزة بكل السبل المتاحة.

وأكد أن نقابة المقاولين الأردنيين ستواصل جهودها في مساعدة الأشقاء بغزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات، وأن النقابة ماضية في تنفيذ المبادرات بكل أنواعها للاستمرار بالوقوف مع الأشقاء في غزة، وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات.

ويأتي هذا التوجه في إطار التزام النقابة برسالتها الوطنية في الوقوف مع الحق الفلسطيني، خصوصا وأننا في الأردن الأقرب نبضا ووجدانا للأشقاء في فلسطين.

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