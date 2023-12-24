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أول منخفض بالمربعانية يرفع المعدل المطري وعجلون الأعلى هطولا

12/24/2023 2:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأثرت المملكة منذ ساعات الليل من يوم الجمعة بمنخفض جوي وهو الأول في مربعانية الموسم الحالي 2023/ 2024، والذي أدى إلى هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، كانت غزيرة على فترات وبخاصة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب إن الهطولات المطرية تركزت في المناطق الشمالية؛ بما فيها الأغوار الشمالية والتي كانت الأشد غزارة في الهطولات المطرية، حيث سجلت محطة رصد جوي راس منيف أعلى مجموع مطري خلال 48 ساعة في المناطق الشمالية بلغ 100.1 ملم والذي يشكل ما نسبته 17% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي صما وبمجموع مطري بلغ 94.7 ملم والذي يشكل ما نسبته 21% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد إربد بمجموع مطري بلغ 83.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 79.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 21% من معدلها الموسمي العام.

وأفاد بأن العاصمة عمان سجلت محطة رصد جوي حدائق الحسين أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى بلغ 55.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 53.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 10% من معدلها الموسمي العام فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حتى صباح هذا اليوم أي هطولات مطرية.

وأضاف آل خطاب أن أمطار فترة المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعانية ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الشمالية خلال 48 ساعة الماضية نصف الأمطار المفترض تحقيقها خلال المربعينية، كما حققت المناطق الوسطى ثلث مجموع الأمطار لفترة المربعينية.

ويبين الرسم البياني التالي وضع الموسم المطري الحالي حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم 24/12/2023 في أغلب مناطق المملكة:







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