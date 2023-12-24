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جيش الاحتلال يعلن مقتل مجموعة جديدة من جنوده في غزة

12/24/2023 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مقتل 8 ضباط وجنود من قواته في المعارك الدائرة شمالي وجنوبي قطاع غزة.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 485 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

ومساء أمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 44 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.


وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327 حالات طفيفة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر قوات الاحتلال في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.-(وكالات)

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