جيش الاحتلال يُنشىء فرقاً طبية لمساعدة من ينوي الانتحار



الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين قولهم في تقرير نشرته الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنه سيتم تشكيل فرق من ممرضين وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية.



كما تابعت الصحيفة أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تفرض ثمناً باهظاً لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصاً بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط اتهامات للحكومة بالتخلي عنهم.



فيما أشارت إلى أن البرنامج الجديد سيبدأ أعماله في فبراير/شباط المقبل، وسيشمل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يتلقون العلاج من حروب إسرائيل السابقة على غزة، ويزيد عددهم عن 13500 جندي.



بينما لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن 2800 جندي دخلوا إلى قائمة إعادة التأهيل النفسي، بينهم 3% يعانون من حالة خطيرة، و18% من مشاكل عقلية بسبب "إجهاد ما بعد الصدمة".



أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتفاقم

كما نقلت عن رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية في قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب، نوا روفا، قولها إن هنالك من يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة، الذين يتصلون بمشرفيهم، أو أفراد أسرهم، طلباً للإغاثة، قائلةً إنه لا يوجد حل لهذه المشكلة حالياً، مؤكدة أن الأعداد سوف تتضاعف خلال عامين.



تابعت: "عندما يكون لديّ جندي معاق يخبرني بأنه في محنة وقرر الذهاب إلى الغابة، أو عزل نفسه، وأن لديه أفكاراً سيئة، ويفكر في إيذاء نفسه، الشيء الوحيد الذي نفعله هو إخبار الشرطة. وفي كثير من الأحيان يؤدي استدعاء الشرطة إلى تفاقم الوضع".



كما أضافت: "من هنا وُلدت فكرة فريق الأزمات، وهي وحدات متنقلة على مدار الساعة، من ممرضين، وأطباء نفسيين، يعرفون كيف يتعاملون مع الميول الانتحارية، إلى جانب مسعفين".



فيما نشرت الصحيفة في نهاية التقرير أرقاماً مخصصة للمساعدة في حالات التفكير بالانتحار، طالبةً من المعنيين أو من يعرف أحداً يعاني من ميول انتحارية الاتصال وطلب المساعدة.



يأتي ذلك بعد يومين من شهادة جندي إسرائيلي مصاب بسبب الحرب على غزة، أمام برلمان الاحتلال "الكنيست"، قال فيها إنه يبول على نفسه ليلاً بسبب الخوف، وقال أفيخاي ليفي، إنه لا يتمكن من النوم ليلاً دون أن يتعاطي الكحول.



كما قال جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي غاضباً إنه كاد يقتل امرأة عدة مرات، حيث أشار لها خلال الحديث دون أن يسمي درجة قربها منه، كما أوضح أنه من شدة الخوف لا يستطيع النوم، وأنه لا ينام إلا حينما يشرب الكحول، حيث بات مدمناً له، وإذا نام فإنه يتبول على نفسه، وفق قوله.



عن تجربته في المعارك الدائرة بغزة قال الجندي إنه يتخيل قذائف الـ"آر بي جي" تطير فوق رأسه، ويتخيل نفسه في جرافة يقاتل ويشم رائحة الجثث، في إشارة إلى الجنود والضباط بجيش الاحتلال الذين قُتلوا خلال مواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية في القطاع. -وكالات

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