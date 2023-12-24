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صحيفة عبرية: الكارثة مقبلة.. المخطط الشمالي بعيد عن النصر

12/24/2023 2:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية مقالاً للكاتب نداف شراغاي، تحدث فيه عن الخطة التي تحضّرها واشنطن وباريس لجبهة الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكداً أنّ هذه الخطة بعيدة كل البعد عن الانتصار.
وفي ما يلي النص منقولاً إلى العربية:
خلف الكواليس، وتحت غطاء شدة القتال في الجنوب، الولايات المتحدة وفرنسا "تحيكان" الآن مخططاً للشمال يمكن أن يكون أساساً للإخفاق والكارثة المقبلة. إنها خطة بعيدة كل البعد عن انتصار، أو حتى صورة انتصار، والأسوأ من ذلك، أنها لن تسمح حقاً بالعودة الآمنة لعشرات الآلاف من المخليين إلى بيوتهم.
صحيح أنّ عنوان الاتصالات الدولية الجارية حالياً هو تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وإبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني - لكن هذا حد أدنى إشكالي، لأن المسافة بين "ركبة الليطاني" وإصبع الجليل تبلغ نحو 4 كيلومترات فقط، في حين أن مناطق أخرى من الليطاني أبعد عن الحدود. حتى لو تساوقنا مع "مخطط الليطاني"، يتبين أن التصريحات في مكان والمفاوضات في مكان.
على الرغم من الحديث عن أن الليطاني سيصبح حاجزاً بين "إسرائيل" وحزب الله، فإنّ المفاوضات الحالية جارية حول إبعاد حزب الله عدة كيلومترات فقط من الحدود بين "إسرائيل" ولبنان، على بعد 5-7 كيلومترات على طولها بالكامل. سيتمكن أسرى الحدود الشمالية البالغ عددهم 85 ألفاً، الذين أصبحوا لاجئين في "إسرائيل"، من العودة إلى بيوتهم عندما لا يرون حزب الله من خلال نوافذهم، لكن حزب الله، من على بعد بضعة كيلومترات فقط، سيراهم جيداً.
"إسرائيل"، التي دخلت المفاوضات بضغط أميركي، تلعب لعبة "يبدو لي" (على ما أعتقد). وفوق ذلك، ووفقاً لـ "الحل"، فإن الجهة العسكرية التي ستنتشر على طول الحدود ستكون الجيش اللبناني، أو "الجيش اللبناني أيضاً"، الذي الفرق بينه وبين حزب الله غير واضح، وأحياناً غير موجود أصلاً. غالباً ما أضرّ بنا التعاون بين الاثنين في الماضي أكثر مما أفادنا، والأمر في الواقع هو نفس السيدة مع تغيير الفستان.
والأخطر من ذلك هو أنه ليس من الواضح ما إذا كانت البنية التحتية العسكرية التي راكمها حزب الله على حدودنا الشمالية على مر السنين سيتم تفكيكها. إنها حفر إطلاق ومغارات إطلاق نار ومخازن أسلحة، وهذا من دون أن نتحدث بعد عن القذائف الصاروخية الـ 150 ألفاً والأسلحة الدقيقة والمتطورة لدى الحزب.
جوهر الخدعة صاغه مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في نقاش في الكنيست على النحو التالي: نحن نُبعد حزب الله من مدى رؤية سكان الشمال، الذين لن يروا فوهات بنادق من النافذة، لكن ليس من مدى النيران. هذه المقاربة تذكرنا بلعبة أخرى، "يبدو لي"، الجارية في هذه الأيام مع الأميركيين، والتي تنجر إليها"إسرائيل" أيضاً. ويتجلى الأمر في كلام رئيس هيئة الأمن القومي، تساحي هانغبي، ومفاده بأنّ السلطة الفلسطينية، بعد إجراء إصلاح جوهري، ستتمكن من القيام بالدور الذي حدده لها المجتمع الدولي في غزة.
لكن هانغبي مخطئ. ليست السلطة الفلسطينية وأجهزتها هي التي تحتاج إلى الإصلاح، بل الجمهور الفلسطيني. سلطة فلسطينية قديمة أو مجددة لن تزيد ولن تُنقص. أصل المشكلة هو السكان الفلسطينيين، الذين يكرهوننا، ويعبدون الشهداء، وملتزمون بحق العودة ونهاية الدولة اليهودية، ويطلقون الأهازيج تجاه المذبحة ومستعدون لتسليم بنادقهم لحماس. هذا ما يقولونه هم. كل ما ينبغي فعله هو الاستماع والتصرف وفقاً لذلك.
قد تكون قصة لبنان مماثلة، لأن "إسرائيل" تحكي لنفسها مرة أخرى قصصاً وهي مستعدة للاعتماد على أجانب بدلاً من نفسها. وهذا على الرغم من حقيقة أن تجربتها مع القوات الأجنبية على طول الحدود الشمالية سيئة. المشكلة على طول الحدود اللبنانية هي مشكلة أمنية وصهيونية وإنسانية، ويجب أن نبدأ الحديث عنها بشفافية. وعلى الأقل وفقاً لمضمون المفاوضات الآن، فإنّ الترتيب الذي تجري صياغته بعيد كل البعد عن الخطوط العريضة، ولا يفي بالحد الأدنى المطلوب.
خطة "الليطاني كمنطقة عازلة" بعيدة عن الكمال، لكن المفاوضات تتحدث عن أقل من ذلك بكثير، الأمر الذي لن يسمح لسكان الشمال الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

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