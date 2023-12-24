وزير إسرائيلي: ليس مقبولا إرسال جنودنا إلى مبان قبل قصفها

وزير إسرائيلي: ليس مقبولا إرسال جنودنا إلى مبان قبل قصفها
التاريخ
12/24/2023 2:21:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة الـ12 عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله "ليس مقبولا تعريض حياة جنودنا للخطر وإرسالهم إلى مبان دون قصفها".
وأضاف أن "الاستسلام للضغوط الخارجية حتى من أقرب الأصدقاء خطأ فادح ندفع ثمنه غاليا".
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