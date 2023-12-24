شذا وسمر.. توقف قلبهما حزناً على عائلتهما في غزة



وما إن بدأ العدوان على قطاع غزة حتى انقلبت حياة الشابة شذا (23 عاماً) رأساً على عقب، وأصبحت كل اهتمامتها تنصبّ على سلامة أسرتها.



شذا خريجة تخصص الوسائط المتعددة (ملتميديا) من قطاع غزة، انتقلت للعيش مع شقيقتها في إسطنبول قبل نحو عامين، وخططت هناك لتحقيق الكثير من طموحاتها وأحلامها.



مع بدء الهجوم البري وما رافقه من قصف عشوائي همجي على منازل المواطنين الأبرياء في القطاع اضّطرت عائلة الشابة الكفارنة للنزوح من بلدتها بيت حانون أقصى شمالي القطاع، إلى رفح أقصى الجنوب، فكان وقع ذلك كالصاعقة عليها.



ونقلت وكالة "صفا" عن شقيقتها ولاء: "كانت شذا شديدة القلق والتوتر والخوف على أهلي، وتتابع الأخبار أولاً بأول، وتعيش طوال الوقت على أعصابها".



متابعة شذا أدقّ تفاصيل حياة أهلها في غزة لم يكن من فراغ، إذ كانت "الصغيرة المدللة" بين إخوتها، وكانت تربطها علاقة فريدة بوالديها وأشقائها، فلم تتصوّر ما جرى لهم من معاناة.



وتضيف ولاء "شذا كانت مدللة كثيراً، وخفيفة الظل، ومحبوبة من الجميع، حتى أن أخي أسمى ابنته على اسمها لأنها محبوبة جداً".





كان قلب الشابة يتقطّع حزناً بسبب تدهور الحالة المعيشية لأهلها، في ظل حالة الحرب والقتل المستمرة، إذ لم تكن تتخيّل أن تؤوي أسرتها إلى مدرسة مع آلاف النازحين، في ظروف إنسانية صعبة للغاية، بعد أن كانت في بيت جميل وحياة مستقرة وسعيدة.



"لم تكن تتحمّل رؤية أهلي في هذا الوضع، وكانت تتألم كثيراً، وتتابع تفاصيل حياتهم القاسية، وأكثر ما يزعجها حالة التعب والحاجة التي أصابتهم، وتتمنّى أن تأتي بهم إليها"، تقول ولاء وكلها حسرة على شقيقتها ورفيقتها في رحلة الاغتراب.



سكتة قلبية مفاجئة

لم يصمد قلب الشابة الصغيرة أمام كل هذا الألم أكثر من شهرين، إذ أصابتها سكتة قلبية مفاجئة في اليوم السابع من ديسمبر، وأدخلت إلى قسم العناية المكثفة في أحد مستشفيات إسطنبول لنحو أسبوعين.



كان وقع خبر إصابة شذا بسكتة قلبية على عائلتها في غزة أكثر ألمًا من واقعها الكارثي، إذ أصبحت الأسرة التي تعاني من الحرب والنزوح وندرة المواد الغذائية والماء، في وضع أكثر سوءاً، من أي شيء عاشته.



وتتابع ولاء "نسي أهلي الحرب وكل كوارثها، وأصبح رجاؤهم الوحيد- بدلاً من سلامتهم ووقف الحرب والعودة إلى البيت- أن تتعافى شذا مما أصابها، وترجع كما كانت".



وفي وقت كانت أسرة شذا تتلهّف على خبر عن الحالة الصحية لابنتهم المغتربة، زاد قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات عن القطاع لأيام متواصلة، من الوضع الصعب، وكانت النار "تأكل" قلب الأسرة على مدار الثانية.



بعد 12 يوماً من الصراع، وبالتحديد يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، استسلم قلب الشابة الصغيرة إلى مصيره، وفارقت الحياة حزناً على أوضاع أسرتها التي تشتّت بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.



ورغم أن مفارقة الحياة كان احتمالاً وارداً لدى أسرتها بسبب سوء حالتها الصحية، إلا أن خبر وفاة شذا نزل كالصاعقة على أسرتها النازحة في غزة، لكن لم يكن لديها خيار إلا التسليم بقضاء الله، أمام كل هذه المصائب.



بعد ساعات من إبلاغ العائلة بوفاة ابنتهم الشابة، عاد الاحتلال إلى فصل خدمات الاتصال والإنترنت عن جنوبي القطاع بشكل كامل، وما زالت أسرة شذا بانتظار خبر يطمئنها على دفنها وإكرام جثمانها، وهو ما كان، لكن من دون أن تتمكّن من معرفة ذلك بسبب انقطاع الاتصال، حتى كتابة هذه السطور.



روحها مرحة وجميلة

وتختم ولاء بالحديث عن شخصية شذا: "كانت تحب الحياة للغاية، كثيرة الحركة والنشاط، روحها مرحة وجميلة، كل من يعرفها أو يراها يعلم كم هي إنسانة طيّبة، كانت ملاكاً على الأرض".



ومما يواسي ولاء في غربتها بعد وفاة شقيقتها وجود أحد أشقائها إلى جانبها في إسطنبول، إذ ساقه القدر من غزة إلى المدينة التركية بعد أن أراد زيارة شقيقتيه للاطمئنان عليهما، لكن الحرب اندلعت وهو خارج القطاع، وبقي عالقاً هناك، لكن كان وجوده جوهرياً للغاية بالنسبة لشقيقته المكلومة.

سمر الشيخ

سمر هي فتاة غزية أخرى تعيش خارج القطاع، حيث تستقر في القاهرة، توقف قلبها خوفاً على أهلها بعد فقدان الاتصال بهم.. لم يمض يومين على "حرقة قلبنا" على الشابة شذى، حتى أتى خبر وفاة سمر ليحفر عميقا في جرحنا الذي لن يُشفى.











وعلى الرغم من أن الحرب تجري داخل حدود القطاع إلا أن لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون على أرضه أهل وأقارب في الخارج يشعرون بمعاناتهم وآلامهم لحظة بلحظة، وكان بعضهم ضحايا لهذا العدوان الهمجي المستمر منذ 76 يوماً، إلى جانب أكثر من 20 ألف شهيد و52 ألف جريح في غزة. (قصة: الميادين)

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