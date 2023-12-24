Sunday, 24 December 2023 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين لن يهنئ الدول غير الصديقة بالعام الجديد

12/24/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن زعماء الدول التي تعدها موسكو ((غير صديقة)) لن يتلقوا التهاني التقليدية بالعام الجديد وعيد الميلاد من الرئيس فلاديمير بوتين هذا العام، مضيفاً أن أصدقاء روسيا وحلفاءها فقط هم من سيتلقون رسائل التهنئة.


وعادة ما يرسل بوتين رسائل رسمية إلى الزعماء الأجانب الحاليين والسابقين في ديسمبر (كانون الأول)، يهنئهم فيها بعيد الميلاد والعام الجديد.

ومع ذلك، ونظراً للتوترات غير المسبوقة التي تعيشها موسكو مع واشنطن وحلفائها، فقد أصبحت قائمة متلقي هذه الرسائل أقصر إلى حد كبير.


وقال بيسكوف رداً على سؤال وجهته إليه وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء عن الزعماء الأجانب الذين سيتلقون الرسائل هذا العام: ((بوتين لن يرسل تحياته إلى زعماء الدول غير الصديقة.

الأصدقاء فقط هم من سيتلقون التحية))، وذلك دون أن يوضح بالضبط الدول المدرجة في القائمة، وفقا لما جاء في موقع صحيفة الشرق الاوسط.


وفي العام الماضي، لم تتضمن قائمة متلقي الرسائل التي نشرها الكرملين أي قادة غربيين، باستثناء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وتتمتع بلغراد منذ زمن بعيد بعلاقات وثيقة مع موسكو، وقد تمكنت من الاحتفاظ بها بعد حرب أوكرانيا، التي تدهورت خلالها العلاقات بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية.


ولم يسِر أوربان على نهج معظم دول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، بل انتقد إرسال المساعدات العسكرية إليها، بل وأشار مراراً وتكراراً إلى عدم فاعلية العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو.

MENAFN24122023000072011014ID1107653554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث