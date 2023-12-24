بوتين لن يهنئ الدول غير الصديقة بالعام الجديد



وعادة ما يرسل بوتين رسائل رسمية إلى الزعماء الأجانب الحاليين والسابقين في ديسمبر (كانون الأول)، يهنئهم فيها بعيد الميلاد والعام الجديد.

ومع ذلك، ونظراً للتوترات غير المسبوقة التي تعيشها موسكو مع واشنطن وحلفائها، فقد أصبحت قائمة متلقي هذه الرسائل أقصر إلى حد كبير.



وقال بيسكوف رداً على سؤال وجهته إليه وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء عن الزعماء الأجانب الذين سيتلقون الرسائل هذا العام: ((بوتين لن يرسل تحياته إلى زعماء الدول غير الصديقة.

الأصدقاء فقط هم من سيتلقون التحية))، وذلك دون أن يوضح بالضبط الدول المدرجة في القائمة، وفقا لما جاء في موقع صحيفة الشرق الاوسط.





وفي العام الماضي، لم تتضمن قائمة متلقي الرسائل التي نشرها الكرملين أي قادة غربيين، باستثناء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.



وتتمتع بلغراد منذ زمن بعيد بعلاقات وثيقة مع موسكو، وقد تمكنت من الاحتفاظ بها بعد حرب أوكرانيا، التي تدهورت خلالها العلاقات بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية.



ولم يسِر أوربان على نهج معظم دول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، بل انتقد إرسال المساعدات العسكرية إليها، بل وأشار مراراً وتكراراً إلى عدم فاعلية العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو.