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حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

12/24/2023 2:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 مصابا.
وأضافت أن 166 شهيدا، و384 مصابا سقطوا في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

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