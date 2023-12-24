الاحتلال يعتقل 4695 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 4695 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحا في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، والحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
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