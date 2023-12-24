الاحتلال يتعمد تضليل الفلسطينيين من اجل ايقاع اكبر قدر من الخسائر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال يتعمّد تضليل المدنيين وغالبيتهم أطفال ونساء من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في تصريح صحفي أبناء الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم.
وطالب دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، محملا الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية.
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