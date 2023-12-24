الجيش الإسرائيلي: نهاية الأسبوع الأخير هي الأقسى

الجيش الإسرائيلي: نهاية الأسبوع الأخير هي الأقسى
التاريخ
12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب، بعد مقتل 14 من جنوده.
كما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم الأحد عن مسؤول أمني قوله "سبب خفض وتيرة الغارات الجوية ليس ضغط واشنطن؛ بل خشية الإضرار بالجنود والأسرى بغزة".
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