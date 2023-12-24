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الجيش الإسرائيلي: نهاية الأسبوع الأخير هي الأقسى

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب، بعد مقتل 14 من جنوده.

كما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم الأحد عن مسؤول أمني قوله "سبب خفض وتيرة الغارات الجوية ليس ضغط واشنطن؛ بل خشية الإضرار بالجنود والأسرى بغزة".

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