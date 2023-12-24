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جحر الديك مجددًا.. مقتل 6 جنود إسرائيليين بكمين

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأكدت الكتائب مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين.


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