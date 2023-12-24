جحر الديك مجددًا.. مقتل 6 جنود إسرائيليين بكمين

جحر الديك مجددًا.. مقتل 6 جنود إسرائيليين بكمين
التاريخ
12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وأكدت الكتائب مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين.
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