الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تقتلان كل ساعة بغزة

الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تقتلان كل ساعة بغزة
التاريخ
12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن اثنتين من الأمهات تقتلان كل ساعة في غزة، مما يترك أطفالهن دون حبل الأمان الوحيد لديهم.
وأكدت الهيئة الأممية أن هذا القتل يجب أن يتوقف، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.
ويشكّل الأطفال والنساء الحصيلة الكبرى من شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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