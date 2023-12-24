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نتنياهو: ندفع ثمنا باهظا في الحرب

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل "تدفع ثمنا باهظا" في الحرب الإسرائيلية على في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد مقتل 14 عسكريا إسرائيليا منذ الجمعة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا جدا في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".

وأضاف رئيس الوزراء "نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس واستعادة المحتجزين وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل".

وتابع نتنياهو "لنكن واضحين: هذه حرب طويلة وسنقاتل حتى النهاية، حتى يعود المختطفون ويتم القضاء على حماس ونستعيد الأمن في الشمال والجنوب".

وقتل في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية 153 عسكريا إسرائيليا بينهم عشرة قضوا السبت.

وعلى حدودها الشمالية، تواجه إسرائيل حزب الله اللبناني ويتبادل الجانبان إطلاق النار.

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