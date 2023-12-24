نتنياهو: ندفع ثمنا باهظا في الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل "تدفع ثمنا باهظا" في الحرب الإسرائيلية على في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد مقتل 14 عسكريا إسرائيليا منذ الجمعة.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "ندفع ثمنا باهظا جدا في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".
وأضاف رئيس الوزراء "نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس واستعادة المحتجزين وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل".
وتابع نتنياهو "لنكن واضحين: هذه حرب طويلة وسنقاتل حتى النهاية، حتى يعود المختطفون ويتم القضاء على حماس ونستعيد الأمن في الشمال والجنوب".
وقتل في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية 153 عسكريا إسرائيليا بينهم عشرة قضوا السبت.
وعلى حدودها الشمالية، تواجه إسرائيل حزب الله اللبناني ويتبادل الجانبان إطلاق النار.
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