Sunday, 24 December 2023 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمال غزة

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط مدرعات في الكتيبة 79 خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.
ويأتي ذلك وسط معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غزة مع جنود الاحتلال، فيما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم مقتل 14 ضابطا وجنديا بيوم واحد في معارك غزة. -(بترا)

MENAFN24122023000072011014ID1107653545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث