مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمال غزة

مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمال غزة
التاريخ
12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط مدرعات في الكتيبة 79 خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.
ويأتي ذلك وسط معارك ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غزة مع جنود الاحتلال، فيما أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم مقتل 14 ضابطا وجنديا بيوم واحد في معارك غزة. -(بترا)
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