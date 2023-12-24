الأونروا: فقدنا 142 فردا من طواقمنا في غزة مع عائلاتهم

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- Alghad Newspaper) عمان- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها فقدت 142 فردا من طواقمها في غزة منذ بدء الحرب.
وقالت الوكالة مساء اليوم الأحد، عبر منصة إكس، إن معظم من تم فقدهم قتلوا مع عائلاتهم في القطاع.
وأضافت، أنه من الصعب في هذه اللحظة الكئيبة أن نوجه التهنئة لأولئك الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد مع استمرار الحزن والدمار في غزة. -(بترا)
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