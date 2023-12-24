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ثمن النجاحات القليلة ضد حماس جسيم

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
عاموس هرئيل 24/12/2023

إن استمرار النشاطات الهجومية الواسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مقرون باحتكاك كبير مع منظومات حماس الدفاعية. حسب تقديرات الجيش، فإن 8 آلاف مسلح فلسطيني تقريبا قتلوا منذ بداية الحرب قبل حوالي شهرين ونصف. ولكن في الأماكن التي لم يتم فيها تحقيق سيطرة إسرائيلية، فإن المقاومة شديدة جدا – حتى في الأماكن التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي تستمر محاولات حماس بالتصدي للقوات الإسرائيلية.
في الوقت الذي فيه عدد كبير من القوات ليس أقل من أربع فرق، تقوم بالنشاطات الهجومية في القطاع فان المعنى هو وجود منطقة احتكاك كبيرة ومعقدة مع العدو داخل مناطق مأهولة ومكتظة، التي أجزاء كبيرة منها دمرت. تحت الأرض، رغم تدمير آلاف فتحات الأنفاق إلا أن شبكة الأنفاق ما تزال تعمل. معظم الهجمات المضادة لحماس تمت بأساليب حرب العصابات وفي نطاق صغير، حيث إن هدفها هو تحقيق نتائج متراكمة. طريقة العمل تشمل اطلاق نار القناصة، قذائف آر.بي.جي واستخدام العبوات الناسفة. معظم هذه الهجمات يتم إحباطها، لكن يكفي بما تنجح في تنفيذه كي تجبي من الجيش الإسرائيلي ثمنا يوميا من الخسائر. الجيش الإسرائيلي ينشر قواته في تشكيلات دفاعية – مواقع من السواتر الترابية المرتجلة – ويتحرك بواسطة سيارات الهامر، وهي طرق عمل تحاول حماس تحويلها إلى نقاط ضعف.
مركز النشاطات الهجومية تنتقل بالتدريج من شمال القطاع، حيث هناك قتل أول من أمس قائد وحدة في دورية "ناحل"، إلى جنوب القطاع. في الشمال الفلسطينيون يبلغون عن تخفيف معين في قوات الجيش الإسرائيلي في جزء من المناطق التي ضعفت فيها مقاومة حماس. في المقابل، تدور الآن معركة على منطقة الدرج والتفاح في شمال شرق مدينة غزة، التي أبقتها إسرائيل حتى الآن من دون أي معالجة على الأرض. إضافة إلى ذلك تحتفظ فرقة من الاحتياط بممر في جنوب مدينة غزة هدفه الحفاظ على منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه ومنع عودة المقاومين والمدنيين الفلسطينيين إلى منطقة الشمال.
الاحتكاك الأكثر شدة يحدث في الجنوب. فرقة 98 في منطقة خانيونس تدير عمليا نوعا من العملية الخاصة، التي حسب تصريحات الجيش الرسمية تركز على محاولة المس بالشخصيات الرفيعة في حماس، الذين كان هناك افتراض أنهم يتحصنون في شبكة الأنفاق تحت المدينة. الجيش أبلغ عن 13 قتيلا في المعارك في القطاع في نهاية الأسبوع. هناك إشارات على بداية نشاطات إسرائيلية ايضا في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع. في نهاية الأسبوع نشر الجيش الإسرائيلي منشورات دعا فيها السكان الى إخلائها، فقط منطقة المواسي، وهي المنطقة الزراعية القريبة من انقاض غوش قطيف، ومنطقة رفح في جنوبها، تبدو في هذه الأثناء آمنة نسبيا من الاقتحام الإسرائيلي.
زيارات العائلات الثكلى في القتال تعكس الفقدان الكبير الذي أصابها، إلى جانب الإيمان الكبير بعدالة الطريق. الجنود الذين قتلوا من الجيش النظامي ومن الاحتياط انطلقوا إلى هذه الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مع مشاعر قوية بأنه لا يوجد أي خيار آخر. وحسب رأي الكثيرين منهم، فإن المطلوب هو توجيه ضربة قوية لحماس، بما في ذلك عملية برية واسعة في القطاع في محاولة لتقليص شيء من الضرر الفظيع الذي أحدثه الهجوم الإرهابي، من أجل تحسين الوضع الأمني في جنوب البلاد وإيجاد ظروف مناسبة لإعادة المخطوفين.
بعد مرور شهرين ونصف، فإن مصداقية الحرب بقيت على حالها. ولكن مع مرور الوقت، الجمهور سيجد صعوبة في تجاهل الثمن الباهظ – أيضا التشكك في أن أهداف الحرب التي تم تحديدها بضجة كبيرة ما تزال بعيدة عن التحقق، وحماس لا تظهر أي علامات على الاستسلام على المدى القريب. في الخلفية سيطرح بصورة ملحة أكثر سؤال هل لم يحن الوقت للانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية، التي أساسها إعادة الانتشار قرب الحدود وتقليص معين للقوات والتركيز على الاقتحامات اللوائية في القطاع. في قيادة المنطقة الجنوبية ما يزالون يعتقدون أن لديهم مهمات ملحة عدة، لتنفيذها في الوقت القريب المقبل، قبل إجراء تغيير في طبيعة العملية. مع ذلك، بدأ يتضح أن هذا التغيير أصبح أمرا مطلوبا.
الأيام الأخيرة جلبت معها وابلا من المنشورات، في إسرائيل وفي الخارج، حول تقدم محتمل في الاتصالات من أجل صفقة تبادل جديدة. عمليا، رغم الضغط العسكري المتزايد على حماس، إلا أنها ما تزال تظهر مواقفا متشددة. جهات رفيعة في قيادة حماس الخارج كررت في نهاية الأسبوع أن المرحلة المقبلة من الصفقة يجب أن تكون "الجميع مقابل الجميع"، وأن تشمل انسحابا كاملا لإسرائيل من القطاع ووقف بعيد المدى لإطلاق النار وتحرير عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، من بينهم أسرى كبار.
توجد صعوبة أخرى تتعلق بتنفيذ صفقة مرتبطة بجدول زمني. في الغرب يدخلون الآن إلى عطلة عيد ميلاد طويلة، والاهتمام في واشنطن والعواصم الأوروبية سينخفض لأسبوعين تقريبا. هذا لا يعني أن الادارة الأميركية لا تبالي بما يحدث هنا، لكن القدرة على الدفع قدما بخطوات معقدة مرتبطة بتفاصيل كثيرة ستتقلص في الفترة القريبة المقبلة. لا يوجد أي سبب للتشكيك في صدق نوايا الرئيس الأميركي في التوصل إلى حل إنساني في قضية المخطوفين. ولكن يبدو أنه حان الوقت أن يفحص الأميركيون استخدام ضغط أكبر على لاعب رئيسي في القضية وهو قطر.
الدوحة، وهي الوسيط الرئيسي بين 'سرائيل وحماس، ما تزال تلعب هنا لعبة مزدوجة. فمن جهة، هي تبث أنها تتجه نحو الصفقة. ومن جهة أخرى، تظهر جهود قطرية للحفاظ على سلطة حماس في القطاع كذخر استثمرت فيه العائلة المالكة مليارات الدولارات في العقد الأخير. ربما أن الاميركيين يجب عليهم رفع القفازات أمام قطر والطلب منها زيادة الضغط على رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار. الجهود المبذولة لاطلاق سراح المخطوفين الباقين تستمر ببطئ، في الوقت الذي فيه المزيد منهم يموتون في أسر حماس.

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