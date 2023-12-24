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كفى للقتل الجماعي

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
أسرة التحرير 24/12/2023

حسب تقرير وزارة الصحة في غزة، فإن اكثر من ثلثي القتلى هم نساء واطفل. وحتى لو كانت هذه اعداد غير دقيقة ففي إسرائيل لا يعرضون معطيات أخرى. حسب تقديرات جهاز الأمم، نحو ثلث القتلى في القطاع هم رجال حماس. يدور الحديث عن ضربة غير مسبوقة لغير المشاركين.
حسب تحقيق "نيويورك تايمز" الشهر الماضي يتبين ان وتيرة قتل المدنيين في غزة في الحرب الحالية اسرع مما في حرب الولايات المتحدة في العراق، في أفغانستان وفي سورية. كما يتبين أيضا من تحقيق جديد للصحيفة بانه في الأسابيع الستة الأولى من الحرب القت إسرائيل في جنوب قطاع غزة 200 مرة على الأقل قنابل بوزن طن، وذلك رغم أن المنطقة حددت – حسب الجيش والحكومة الإسرائيلية – منطقة آمنة للمدنيين. وحرص الجيش الإسرائيلي على أن يدعو سكان القطاع للانتقال جنوبا. "تحركوا جنوبا"، عاد وقال لهم الناطق العسكري دانييل هجاري أيضا. ولكن حسب تقرير "نيويورك تايمز" يتبين بان الجنوب لم يكن آمنا حقا.
الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل الان جنوب القطاع أيضا – الذي لم يكن فيه اخلاء جماعي للسكان – ملزم بإجراء التكليفات اللازمة كي يقلص الضرر بالمدنيين غير المشاركين. كما ينبغي الاخذ بالحسبان الوضع الإنساني في قطاع غزة – الجوع، الامراض، النقص في المياه، في الغذاء وفي الدواء، وحقيقة أن ليس للكثير من السكان بيت يعودون اليه وان البنى التحتية مديرة. توجد ضرورة تامة لتأكيد التمييز بين إصابة مخربي حماس وبين إصابة المدنيين غير المشاركين، فما بالك مراعاة حقيقة ان في القطاع يحتجز 129 مخطوفا إسرائيليا.
الى جانب ذلك يتعين على إسرائيل أن تدفع قدما بصفقة مخطوفين وان تكون مستعدة لان تدفع ثمنا بأيام هدنة من الحرب وبتحرير سجناء. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالنت يكرران القول ان الضغط العسكري على حماس سيدفع رجالها لتخفيف حدة مطالبهم وسيؤدي الى إعادة المخطوفين، غير أن الواقع لا يستوي مع تقديراتهما. فاستمرار الهجوم القومي لم يحقق حتى الان نتائج في كل ما يتعلق بالمخطوفين -وليس هذا فقط بل انه تسبب بوقف المفاوضات لتحريرهم. ان إعادة المخطوفين هي هدف اعلى للحرب، وليس للحكومة تفويض لتركهم لمصيرهم، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

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