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الوحل الغزي

12/24/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
يوسي يهوشع 24/12/2023

"الوحل الغزي" تحول في نهاية الأسبوع من كليشيه متآكل إلى الواقع المعقد والصعب في قطاع غزة. حالة الطقس العاصف أضافت فقط المصاعب من سلسلة المعارك وجها لوجه، نار مضادات الدروع وإلقاء العبوات – كل مزايا قتال العصابات التي يتصدى لها الجيش حيال حماس في شمال القطاع وجنوبه – إلى جانب التخوف من النار الصديقة. هذا هو السيناريو الذي استعد له العدو الذي يختبئ في فوهات الخنادق، يفخخ المنازل ويطلق الصواريخ المضادة للدروع. هذه الظروف واستعدادات حماس التي استمرت لسنوات طويلة تؤدي بنا إلى أن ندفع وسندفع أثمانا باهظة على مهمة احتلال الأرض وتطهيرها من أجل القضاء على حماس، لأجل أن يتمكن سكان النقب الغربي من العودة إلى بيوتهم.
الحقيقة البسيطة، هي أن الغارات من الجو ونار المدفعية وحدها لن تغير هذه النتيجة: فقد بنت حماس مدينة تحتية تفككها القوات الآن – وهذا صعب، أليم ويكلفنا أغلى ما لدينا. وعلى حد قول مصدر عسكري، تميل حماس أقل للوصول إلى اشتباكات أو للخروج إلى اجتياحات منظمة، وتفضل تنفيذ نار مضادة، وضع عبوات للآليات وهدم مبان على قوات الجيش الإسرائيلي. لكن رغم الثمن الباهظ، فإن يد الجيش الإسرائيلي هي العليا. لا يوجد جيش آخر يعرف كيف يعمل هكذا في منطقة مكتظة، مليئة بالسكان يختبئ العدو في داخلها، حيال قيود العالم في استخدام القوة الجوية والمس بالأبرياء.
لقد كانت الحوادث القاسية في غزة في نهاية الأسبوع متناثرة في الشكل وفي الجغرافيا. ظاهريا لا يمكن أن نشخص بينها علاقة مباشرة باستثناء أنها تروي عن طبيعة القتال: معركة عنيدة، ضارية، للتخندق في جبهات عدة. لكن هذه هي الحرب ولا مفر من القتال فيها بكل قوة لأجل تحقيق الأهداف التي تقررت للقضاء على الذراع العسكري لحماس. أما الأحاديث عن موعد نهائي وكأن العملية ستنتهي بعد أسابيع، ففقط تعطي ريح إسناد لحماس للصمود، إذ إن الجيش سرعان ما سيتنازل. في قيادة الجيش يقولون: "إن القتال سيستغرق زمنا طويلا وفي النهاية ستتحقق الأهداف، لكن الثمن سيكون باهظا.
من المهم الإشارة، إلى أنه رغم التقدم، فإن المقاتلين لا يرون من فوهة البسطانة يحيى السنوار. هذا سيستغرق ثمنا آخر لكن هذا بالتأكيد هدف مركزي. في هذه الأثناء صفي مسؤول كبير آخر، مسؤول عن إنتاج الأسلحة في رفح. وحسب التقارير الفلسطينية، كانت قبل بضعة أيام محاولة لتصفية قائد لواء رفح، محمد شبانة. صحيح حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي على أنه قتل.
زار رئيس الأركان هرتسي هليفي خانيونس، أول من أمس مع قائد المنطقة الجنوبية وعزز روح القوات المقاتلة. كما أن الوزير يوآف غالنت هو الآخر دخل إلى غزة وقال: "إن كل بيت تطلق منه النار وكل مكان كان فيه (مقاومة) يجب إسقاطه. يجب أن يكون هناك ثمنا لمن يقاتل ضد دولة إسرائيل". أنا واثق أن يحيى السنوار يجلس في خندقه ويتابع التلفزيون؛ وبذلك هو يرى أيضا كيف يبدو بيت حانون والشجاعية".
الوزير غانتس هو الآخر، زار غزة معه وأضاف: "هذه المعركة هي من أكثر المعارك التي شهدتها إسرائيل أهمية. فهي تخدم سكان الجنوب وتؤثر على ساحات أخرى أيضا. أنا واثق أن حسن نصرالله ينظر الى ما يحصل هنا وهو لا يريد لهذا أن يكون عنده".
وفي هذا السياق، تواصلت النار في الشمال أيضا. الجيش الإسرائيلي يهاجم بقوة عالية نسبيا، حزب الله يفقد أكثر من 120 مقاوما وقرابة 90 ألف مواطن لبناني تحركوا إلى الشمال وراء الليطاني. حزب الله من جهته يواصل إطلاق النار نحو البلدات وهو يضرب البيوت فيها. في إحدى الهجمات على أحد الاستحكامات قتل العريف عميت هود زيف ابن 19 عاما من روش هعاين، مقاتل في كتيبة 71، بصاروخ أطلقه حزب الله نحو استحكام عسكري في منطقة شتولا. مثلما في غزة، الوحل في الشمال أيضا لا يذهب إلى أي مكان، ويتعين علينا أن نهزمه هو الآخر.

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