معاملة وحشية يتلقاها الأسرى الفلسطينيون

جدعون ليفي - 24/12/2023





في كل يوم أحد وثلاثاء يدخل السجانون الى غرف السجناء الفلسطينيين ويقومون بتكبيلهم وضربهم بالهراوات. هذا هو الحفل الاسبوعي لهم. هذا ما قاله السجناء التي تم تحريرهم ("هآرتس"، هاجر شيزاف، 6/12). اربعة سجناء ماتوا منذ اندلاع الحرب. من شبه المؤكد أن هذا بسبب الضرب. الـ19 سجانا الذين شاركوا في هذه الحفلات المرضية متهمون بالتسبب بموت واحد منهم. مئات المعتقلون من غزة يتم احتجازهم وهم مكبلون ومعصوبو العيون 24 ساعة. وهم ايضا يتم ضربهم بشكل وحشي. بعضهم وربما معظمهم، لا توجد أي صلة لهم بحماس. بعضهم لم يكلف أي أحد نفسه عناء الابلاغ عن عدد الذين ماتوا منهم في الاسر في معسكر سديه تيمان. ايضا الـ4 آلاف عامل غزي الذين تم اعتقالهم في 7 تشرين الأول (اكتوبر) داخل اسرائيل بدون أي ذنب، تم احتجازهم في ظروف غير انسانية، على الاقل اثنان منهم ماتا. عن التعرية والصور المهينة كتب الكثير.

في المنافسة الفظيعة على مستوى الشر لا يوجد فائز، يوجد فقط مهزوم. ولكن لا يمكن الاستمرار في سرد قصص حماس الفظيعة. المراسلون يتنافسون فيما بينهم من الذي سيخترع لحماس لقب اسوأ معيب ويتجاهل بالكامل شر اسرائيل. ايضا في التنافس على مستوى سفك الدماء والطريقة التي يتم فيها ذلك لا يوجد منتصرون، فقط مهزومون. ولكن لا يمكن تجاهل الكمية الكبيرة من سفك الدماء في غزة. في نهاية الاسبوع قتل 400 شخص خلال يومين، معظمهم من الاطفال. أول من أمس شاهدت صور نهاية الاسبوع من البريج والنصيرات، والتي فيها صور اطفال يحتضرون على الارض في مستشفى الاقصى في دير البلح، هذه صور مخيفة. ايضا رفض اسرائيل زيادة المساعدات الانسانية للقطاع رغم قرار مجلس الامن يدل على سياسة شريرة.

اذا لم يكن هذا كافيا فإن صوت الشر في اسرائيل يرفع نسبة اقتراحات الشيطنة: تسفي يحزقيلي يؤيد قتل 100 ألف من سكان غزة في الضربة الاولى. غيورا آيلاند فقد صوابه وانتقل من اقتراح نشر الأوبئة في غزة الى اقتراح تجويع السكان. حتى أمير الاحلام الجديد لليسار الذي لديه 12 مقعدا للإسرائيليين في الاستطلاعات، يئير غولان، قال في السابق لسكان غزة في المقابلة مع "يديعوت احرونوت": "من ناحيتنا لتجوعوا حتى الموت.

لا يوجد لاسرائيل الحق في تحديد معايير للشر في الوقت الذي فيه يدها ملطخة بالشر. لنترك القتل والتجويع والتهجير الجماعي. معاملة المعتقلين الفلسطينيين كان يجب أن تقلق اسرائيل بشكل خاص، حتى لو بسبب الخطر على سلامة المخطوفين. ما الذي سيفكر فيه رجل حماس الذي يحتجز مخطوفين وهو يسمع أن اصدقاءه تم تكبيلهم ويتم ضربهم بدون توقف. مع الحذر المطلوب يمكن القول بأنه على الاقل عدد من المخطوفين يحصلون على معاملة افضل من المعاملة التي يحصل عليها المخطوفين الفلسطينيين. عندما تحدثن المخطوفات المحررات حن واغام غولدشتاين في القناة 12 عن المعاملة التي حصلن عليها، وقلن إن آسريهن قاموا بحمايتهن اثناء القصف الاسرائيلي، تم توجيه هجوم ظالم ضدهن في الشبكات الاجتماعية. كيف تجرؤن على قول الحقيقة؟.

هل وحشية اسرائيل في الحرب وفي السجون ستحقق أي هدف من اهدافنا؟ هل حماس ستقوم بإطلاق سراح المخطوفين بشكل اسرع عندما تقوم اسرائيل بالتنكيل بالمخطوفين المحتجزين لديها؟.