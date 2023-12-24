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جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية

12/24/2023 2:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألان غريش؛ وجان ستارن* (أوريان 21) - 19 كانون الأول (ديسمبر) 2023 يتعرض المرشح الرئاسي السابق لرئاسة الجمهورية الفرنسية للكثير من الانتقادات منذ بضعة أسابيع بسبب موقفه من الحرب في غزة. واليوم يجيب عن أسئلة "أوريان 21"، فيشرح سبب اتساع الفجوة بين الغرب وبقية العالم بسبب "ازدواجية المعايير" في دعم إسرائيل، ويستنكر الجدل الدائر حول إحدى تغريداته، ويدحض اتهامه بمعاداة السامية، كما يشيد بعدم الانحياز باعتباره من "أخلاقيات العمل السياسي".
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. أوريان 21: "الصمود" هو أحد تعبيراتك المفضلة في السياسة. كيف يمكن لغزاوي أن "يصمد" أمام حالة الدمار الهائل والمستمر التي يعيش فيها منذ عدة أسابيع؟ مع الأخذ في الاعتبار أيضا تخلي المجتمع الدولي عن أهل غزة منذ عقود.
جان لوك ميلانشون: لطالما أحزنني الوضع المقيت القائم في غزة، كما تسبب لي بصدمة أخلاقية كبيرة. هناك أكثر من مليوني شخص محتجزون في ما يشبه السجن المفتوح، ولا أستطيع أن أصدق كيف يمكن لإسرائيل أن ترتكب فعلا كهذا نظرا لتاريخ اضطهاد اليهود في العالم والأسباب التي ارتكزت إليها في تأسيس دولتها. كما أن أزمة غزة هي أحد الأعراض المفزعة لتآكل ما يسمى بـ"الغرب"، فالعجز عن إنهاء هذا الوضع البغيض بشكل فوري هو علامة على التردي الأخلاقي لكل من يتصالح معه ويسمح به. الصمود يعني ألا ننسى إنسانيتنا المشتركة.
حرب الجزائر، غصة في حلق فرنسا
. أوريان 21: منذ عشرين عاما على الأقل، منذ فشل اتفاقيات أوسلو، أصبحت غزة أيضا رمزا لإمكانية مواصلة إسرائيل لسياساتها بلا أي عواقب.
ميلانشون: هذا الوضع ليس جديدا. نحن نواجه في العالم بأسره ظاهرة "ازدواجية المعايير"، التي تتحدد وفقا للاتفاق أو الاختلاف مع الولايات المتحدة الأميركية. لقد رأينا كيف تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها لمواجهة الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، وصمتها شبه التام إزاء انتهاكات نتنياهو. في 2008-2009 نُفذت عملية "الرصاص المصبوب"، وكانت بمثابة لحظة تحول فكري بالنسبة لي. فأهل غزة لم يكونوا سجناء فحسب، بل يتعرضون للقصف عقابا لهم على مسؤولية جماعية مفترضة.
حتى المعتدلون يقرون بهذا. على سبيل المثال، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، جان لوي بورلانج، عشية يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالآتي: "إن عنف حماس لا عذر له لكنه ليس بلا مبرر". وما يفعله نتنياهو مع أهل غزة الآن ليس مشروعا؛ إنه ليس دفاعا مشروعا عن النفس، وإنما إبادة عرقية. الآن تشهد العديد من الدول، منها الولايات المتحدة الأميركية، مظاهرات حاشدة تشارك فيها قطاعات واسعة من الجاليات اليهودية المحلية. هذا التنوع يثبت عبثية نظرية "صراع الحضارات" التي وضعها صامويل هنتغتون. فلم يحدث أن شهدت أي دولة انقساما نتج عنه عداء للعرب والمسلمين كما توقع الكثيرون، إلا في قطاع كبير من الإعلام الفرنسي. لكن ما يحرك جموع المتظاهرين هي قيم العدالة والقانون الدولي والحق في العيش بكرامة، وعالمية حقوق الإنسان.

. أوريان 21: من أين جاءت خصوصية الحالة الفرنسية؟ لقد ذكرت حرب الجزائر، أتعتقد أنها السبب في الانقسام السائد في فرنسا؟
ميلانشون: لطالما كانت حرب الجزائر غصة في حلق الفرنسيين. لقد كانت مصدرا شديدا للألم بالنسبة لهم نظرا لأن قادتهم تخلوا عن القيم والمبادئ التي زعموا أنهم يعملون باسمها. ففي أعقاب حصول فرنسا على استقلالها في أيار (مايو) 1945، تم قصف مدينة سطيف! لم يتم الاعتراف بأنها حرب وليست عملية للشرطة سوى في العام 1999. ماذا فعلنا؟ من فعلَها؟ ماذا كان يتعين علينا فعله؟ في أي ظروف؟ لم ننجح قط في التطهر من الفظائع التي ارتُكِبَت في الجزائر وفرنسا. كانت ذكرى المغرب العربي والجزائر وما تزال مصدر مرارة دفينة في الوعي الجمعي الفرنسي. ومع ذلك يظل 35 في المائة من الشباب في فرنسا مرتبطين عاطفيا بالجزائر سواء من خلال آبائهم أو أجدادهم أو حاضرهم أو جنسيتهم المزدوجة أو الشخص الذي تربطهم به علاقة عاطفية. ولكن كم شخص من كبار السن ما يزال يواجه صعوبة في التعافي..!

. أوريان 21: أنت وجزء كبير من المجتمع الدولي تتحدثون عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في نظر القانون الدولي في عدوانها الحالي على غزة.
ميلانشون: لم يكن هذا بالأمر السهل!

. أوريان 21: بالطبع، ويعد مكسبا للفلسطينيين. ولكن قبل هذا العدوان كانت هناك أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) التي قُتِل فيها 1.200 إسرائيلي على يد حماس. هل تعتبرونها أيضا جريمة حرب؟
ميلانشون: يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في كل الحقائق! لقد دعوت إلى وقف إطلاق النار في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وناديت بضرورة محاكمة جميع مجرمي الحرب. وبعيدا عن رأيي الشخصي وطرق الاستفادة منه، فإن ما يهم هو طبيعة الأحداث والطريقة التي يمكننا بها قيادة معركة سياسية على أسس ملموسة ومعترف بها. في نهاية عملية "الرصاص المصبوب"، اتهم تقرير للأمم المتحدة طرفي القتال بارتكاب جرائم حرب، ولكن لم يسفر ذلك عن أي نتائج. في عالم ينعم بالنظام والاستقرار، لا يمكن اعتبار القانون مجرد بنية فوقية ثانوية. ليس لدينا أي معيار آخر في العالم غير القانون الدولي الذي تجسده الأمم المتحدة، حتى وإن كان كلاهما في حاجة إلى إصلاح. وإلا فما المعيار؟ قانون الغاب؟ إن ثمن التقاعس عن التحرك بعد عملية "الرصاص المصبوب" ما يزال يُدفَع حتى يومنا هذا. إن المنحى الذي اتخذه الصراع الحالي سيغير مجرى القرن. يجب أن نكون على مستوى الأحداث. لقد مُنِيَ اليسار القديم بالهزيمة في الأعوام العشرة أو الخمسة عشر التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي. وإحدى العواقب غير المتوقعة لذلك كانت حجم الموجة الرجعية التي طالت الجميع تقريبا! وفي النهاية تكونت جبهة مقاومة حققت انتصارات في الأميركتين، ليس فقط ضد الإمبريالية الأميركية، ولكن أيضا وقبل كل شيء ضد النظام الاقتصادي النيوليبرالي، ولا شيء أبعد من ذلك، تقريبا! في نضالنا المستمر من أجل إرساء نظام عالمي جديد ونمط جديد للمجتمعات، يجب أن نجد نقاط ارتكاز مستقرة. في ظل ميزان القوى الحالي، يمثل القانون الدولي نقطة الارتكاز، فمن دون الأمم المتحدة، أيا كانت حدودها، ما مستقبل الكوكب؟ ليس هدفنا إقامة عالم "متعدد الأقطاب"، فالنتيجة الحتمية ستكون الحرب، ولكننا في حاجة إلى عالم "منظم" حول القانون كمرجع مشترك. هناك حاجة ملحة إلى ذلك: 75 في المائة من الدول لديها نزاعات حدودية! و28 في المائة منها نزاعات مسلحة! إن الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين استعماري، إنه صراع على الأرض والحدود، وليس صراعا دينيا.
منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى اليوم، نشهد نمطا متكررا من الأحداث، وفي كلا الجانبين ما نراه يصدمنا. ولكن رفض الانحياز إلى أحد طرفي الصراع لا يعني الوقوف على الحياد أو على مسافة متساوية. نحن لا نشارك في "الدعم غير المشروط لإسرائيل" الذي أعربت عنه رئيسة الجمعية الوطنية السيدة يائيل براون بيفيه لحكومة نتنياهو. هل هذا الدعم باسم التمثيل الوطني؟ لم يفوضها أحد، خلافا لما تدعي!

. أوريان 21: هل تقول إن هذا الدعم غير المشروط لإسرائيل الذي أعربت عنه في الجمعية لا يمثلك؟
ميلانشون: لقد صرحَت بذلك أمام المجلس وقوبل بالتصفيق، ولكن ليس منا. لا نؤمن بشكل عام بمبدأ "الدعم غير المشروط" لأي كان. لم أقل قط إنني أساند "بشكل غير مشروط" حتى الدول التي أميل إليها، مثل كولومبيا ورئيسها جوستافو بيترو. إن "الدعم غير المشروط لإسرائيل" ليس له أي معنى آخر سوى الدعم غير المشروط لسياسة نتنياهو. نحن نرفض بشكل قاطع تشكيل حكومته والمبادئ السياسية التي يدافع عنها وسياسته الاستيطانية، وليس من الصواب إعطاء انطباع بالموافقة على أي من هذا ولو قليلا. هذا الموقف يعتبره بعض المتعصبين معاداة للسامية. وهم يستخدمون هذا المصطلح بلا تمييز أو تحفظ، كشعاع مهمته شل كل من يفكر بطريقة مختلفة عنهم. هذا سخيف! يتم إلصاق تلك الوصمة بكل من لا يدعمون سياسة بنيامين نتنياهو حتى النخاع، وهذا يشمل دومينيك دي فيلبان والرئيس إيمانويل ماكرون. كل اختلاف في المواقف يقابل فورا بالذم والإساءة. ما لا يمكن تحمله هو القمع الفكري والتعصب الناتجان عن هذا الخلاف.
"العسكرة"، كلمة معادية للسامية؟
. أوريان 21: في ظل هذا المناخ الذي تصفونه، ألم تخطئ في استخدام كلمة "تُعسكِر" في حديثك عن رحلة السيدة يائيل براون بيفيه في إسرائيل(1)؟
ميلانشون: هل لديكِ مقترحات أخرى؟

. أوريان 21: نعم.. تقيم، تلقي بنفسها، تركض، تهرع، تندفع..
ميلانشون: كنت أود تسجيل اعتراضي على الطابع العسكري الذي غلف مبادرتها. في جيلي، كانت "العسكرة" مفهوما دارجا يعبر عن الانحياز القوي إلى إحدى الكتلتين، الشرقية والغربية. ولكن أعدك: سأستشيرك في المرة القادمة. لم يخطر ببالي ولو لثانية أن كلمة مُعسكَر يمكن أن تكون معادية للسامية! كيف أمكن استخدام كلمة معادية للسامية في معاهدة "كامب ديفيد" التي وقع عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع السيد عرفات؟ هذا المصطلح يُساء استخدامه بشكل فج. لقد ذهبت السيدة يائيل براون بيفيه إلى إسرائيل مرتدية زيا عسكريا بصحبة ماير حبيب وإريك سيوتي اللذين ارتديا الزي نفسه: البدلة العسكرية والسترة الواقية من الرصاص. كانت هناك إذن نية مبيتة لإظهار التضامن العسكري. لا يمكنها القيام بذلك باسمنا بينما ننادي بوقف إطلاق النار الفوري! لماذا نُطالب نحن دائما بتبرير موقفنا، وليس هؤلاء الذين يغتصبون التمثيل الشعبي عنوة؟
بالأمس شهدَت فرنسا مظاهرة حاشدة وضخمة وقوية من الناحية الرمزية، بالنظر إلى الحالة الذهنية وردود الأفعال على صور غزة. كان الكثيرون يخشون وقوع انفعالات أو تجاوزات لفظية، وهي أشياء لا يمكن التنبؤ بها دائما في أي مظاهرة. ولكن لم يحدث شيء من هذا، بل تم إظهار التضامن وضبط النفس والكرامة والسخرية من الموقف الموالي للحرب الذي تتبناه رئيسة الجمعية الوطنية وأعوانها. لذا كان من الضروري في اليوم التالي إثارة الجدل حول أي موضوع لصرف الانتباه عن الدعم الذي قدمته تلك الأقلية للسيد نتنياهو. إنه لانحطاط شديد في الخطاب العام أن يكون تعليق السيدة براون بيفيه الوحيد على ما حدث أن كلمة "عسكرت" معادية للسامية، لكي يتحول ذلك إلى موضوع الساعة. لكن هذا لن يسكتنا. إنه جزء من الحرب الأيديولوجية الدائرة في فرنسا، والتي تهدف إلى إسكات المعارضين.

. أوريان 21: يشعر بعض المنتمين إلى الجالية اليهودية بأن اليسار تخلى عنهم، فهو يبدو لهم متخاذلا في محاربة معاداة السامية. ما ردك على ذلك؟
ميلانشون: إنهم مخطئون. لقد كنا وسنظل أول من حارب بلا هوادة تفشي العنصرية، لأننا نؤمن بأنها تؤدي بالضرورة إلى تقويض الوحدة الشعبية. تاريخيا، قامت الطائفة اليهودية باختيار صحيح وحكيم بانحيازها إلى اليسار، لأن يسار روبسبيير الثوري (2) هو الذي أعطى الجنسية لليهود في النظام القديم. إن عددا من قادتنا العظام ينحدرون من تلك الجالية، واليوم أدعو الجميع إلى استعادة تلك الروح الأخوية في النضال. ينبغي ألا يحيد تفكيرنا عن الأساسيات، فوحدة العمل تتضمن وحدة الهدف والاحترام المتبادل للأطراف المشاركة فيه. ولكن في سابقة فريدة من نوعها قام ممثلون رسميون عن الجالية بمهاجمتنا أثناء إحياء ذكرى حملة اعتقالات فيل ديف. لم يحدث أبدا أن تم خرق الإجماع الوطني بهذا الشكل في هذا النوع من الاحتفالات. من اعترض من الجالية؟ وعندما تعرضت مجموعتنا البرلمانية للاعتداء البدني ثم طُرِدت من مسيرة ميراي نول من قبل "رابطة الدفاع عن اليهود" (LDJ)، رفض "المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا" (CRIF) حمايتنا بينما قام بحماية مدام لوبان. إن الجالية اليهودية التي أعرفها والتي شاركت في حملتي الانتخابية عندما تم انتخابي في ماسي، شاركت في النقاشات وتحملت خلافاتها. كان هناك "المذهبيون" و"الثقافيون". كان اليساريون هم "الثقافيون"... أشعر أن من أفنيت عمري في الدفاع عنهم قد تخلوا عني. لم نتخلف أبدا عن واجبنا ولا عن الوفاء بالمبادئ المؤسسة له، والتي تنطبق على جميع من يتعرضون للعنصرية.

. أوريان 21: بخصوص رابطة الدفاع عن اليهود، يمكن القول إن جزءا كبيرا من المجتمع اليهودي أصبح متطرفا في دعمه لإسرائيل، وبالتالي شعر بانعزاله عن بقية المجتمع. وفي أوروبا نجد اليمين المتطرف، سواء أكان على رأس السلطة أو على أعتابها كما هو الحال في الكثير من الدول، في مقدمة المدافعين عن إسرائيل والمعادين للمسلمين.
ميلانشون: لماذا يجب أن يؤدي التعاطف مع إسرائيل إلى الانعزال عن المجتمع؟ لماذا نخلط بين حق دولة إسرائيل في الوجود والدعم غير المشروط لكل حكامها؟ يجب أن نغير طريقة تفكيرنا. أنا مؤيد لحل الدولتين وهو نفس موقف الأمم المتحدة، كما أنني منفتح على أي اقتراحاتٍ أخرى قد يطرحها كلا الطرفين معا على طاولة المفاوضات. ما أدينه اليوم هو سياسة حكومة بعينها وتداعيات تلك السياسة. أعرف جيدا مشاعر الأذى الناتجة عن التعرض للذم والتهديد، فأنا أيضا عانيت من هذا الوضع. ولكن ينبغي ألا نقبل حصر أنفسنا في إطار معين يريده البعض لنا، لا سيما هؤلاء الذين يؤيدون هجرة جميع الجاليات اليهودية إلى إسرائيل بدافع الدين. أرفض تماما تلك الفكرة. لقد طرد النظام الفرنسي القديم اليهود إحدى عشرة مرة، خاصة "القديس لويس" صاحب التمثال الضخم في قاعة مجلس الشيوخ، أما اليسار فقد جعل وحدة الشعب الفرنسي ممكنة بفضل العلمانية. نعم، اليوم يقترب اليمين المتطرف من السلطة في أنحاء أوروبا كافة، لقد بدأ صعود المنحدَر، وستهبط كل دول أوروبا منه لا محالة كما حدث في إيطاليا، والسيدة ميلوني خير مثال على ذلك. هل هذا الوقت المناسب لكي يخلق المجتمع لنفسه أعداء آخرين؟ في مواجهة اتجاه اليمين والوسط إلى أقصى اليمين، ليس هناك بديل سوى اليسار المتطرف، فاليمين المتطرف الذي يمثله فيليب بيتان وشارل مورا معادٍ للسامية بحكم "الجينات الوراثية". إنه لمن المدهش أن نشهد اليوم في فرنسا رفع صفة الخيانة الوطنية عن اليمين المتطرف التي طالما لازمته منذ الاستقلال. في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، لم يجد البعض غضاضة في التظاهر مع أحزاب قائمة في الأصل على معاداة السامية، بينما تم غمرنا بالإهانات والشتائم مع مسلمي هذا البلد. على الجميع أن يفهم جيدا من نحن. إن ما يشغلنا ليس تأمليا أو جماليا أو ميتافيزيقيا، وإنما مبدؤنا هو الوحدة الشعبية لتحقيق ثورة المواطنة، ومن أجل تشكيل هذه الوحدة الشعبية يجب منع سم العنصرية من التغلغل في صفوف الشعب. كل أنواع العنصرية: العنصرية ضد اليهود وضد العرب وضد المسلمين، كلها. يجب علينا القضاء عليها وتوعية جموع الشعب حتى يأخذوا حذرهم ويكتشفوا السم في الوقت المناسب، لأن العنصرية ما هي إلا عملية أيديولوجية هدفها تقسيمنا.
لم يتقدم أحد ببلاغ رسمي ضدي بتهمة معاداة السامية، مع أنها تعد جريمة في فرنسا، وهذا دليل على أن من يتهموننا بذلك لا يصدقون أنفسهم. أين سيجدون ما يثبت صحة ادعاءاتهم؟ يجب أن يصمد الشعب في وجه التطرف بأشكاله وفي وجه اليمين التطرف. هذا ينطبق علينا أيضا، حتى في الأوقات التي يتصاعد فيها العنف والظلم.

. أوريان 21: أصبح إقحام كلمة "إرهاب" سلاحا سياسيا يتم اللجوء إليه من دون منحه تعريفا محددا. حماس منظمة اختارها الفلسطينيون، والقول بأنها منظمة إرهابية يعني عدم إمكانية التفاوض معها. هل حماس حركة مقاومة؟
ميلانشون: أكرر، هناك بلا شك أعمال إرهابية، أعمال هدفها بث الرعب والصدمة من أجل تفريق الأطراف المتصارعة للأبد. تلك الأعمال الإرهابية يتم إدانتها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويمكن محاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. أما توصيف "منظمة إرهابية" فهو أمر آخر. إنه نتاج توازن القوى. "سن فاين" في أيرلندا، على سبيل المثال، كان يتم اعتبارها منظمة إرهابية، وهي تحكم أيرلندا اليوم وتحظى بالأغلبية في كل من الشمال والجنوب. هل يمكن أن نقول إنهما دولتان إرهابيتان؟ هذا لا معنى له. أوافق تماما على مناقشة تلك القضية، فهذا مفيد، لكنها ليست أولويتنا في مواجهة الحرب الحقيقية الدائرة في غزة. أولويتنا هي القانون. إذا قدنا حربا ضد الإرهاب سنخرج من إطار القانون. فأطروحة الحرب على "الإرهاب" تولد انقساما ثانويا للغاية، انقساما أيديولوجيا يخدم انحيازات سياسية. في آخر هذا الطريق نجد معتقل غوانتنامو وقنابل الفوسفور في غزة وما إلى ذلك، ليس هناك أي اعتبار للقانون. هكذا تصبح كل الوسائل مشروعة في "حرب الخير ضد الشر"، وكل من يعارض الولايات المتحدة متهم بالإرهاب. هذا هو المذهب الذي دعا إليه صامويل هنتنغتون، حيث تحل محل القانون الدولي رؤية ترتكز على العرق بحكم الضرورة العالمية. والانتقال من هذا إلى ذاك لا يحدث بلا خسائر، لأن كلمة "إرهاب" لا تضعنا فحسب في معركة على اختيار الكلمة، وإنما في معركة سياسية يجب علينا خوض غمارها.
عقوبات اقتصادية محتملة
. أوريان 21: لقد أدرجت فرنسا من قبل الذراع العسكري لحماس في قوائم الإرهاب، ولكن ليس ذراعها السياسي. وفي لبنان، من الصعب القيام بأي خطوة من دون التفاوض مع حزب الله.
ميلانشون: انظري إلى مدى تضليل تلك المفاهيم. لأنه إذا وافقتِ على هذا المفهوم في موضع، يجب أن توافقي عليه في مواضع أخرى. هل سنوافق أيضا على تدخل عسكري في لبنان؟ من الواضح أن لعبة خصومي هي إظهارنا بمظهر الداعمين للإرهاب، فنحن غارقون في مناخ خانق من الإرهاب الفكري. ولكن هذا لا يمنعني، فأنا لست خائفا. لقد أدنت الوضع منذ عملية "الرصاص المصبوب"، وقد أكسبني ذلك عداوات شديدة، لكن هذا لن يجعلني أغير رأيي. لا يمكن الوقوف على الحياد من مذبحة كتلك الدائرة في غزة. يجب العمل من أجل نظام عالمي غير منحاز.

. أوريان 21: هل ما يزال حل الدولتين ممكنا، أم يمكن تخيل حل آخر؟
ميلانشون: أنا متمسك بقرارات الأمم المتحدة في الوقت الحالي، فهي تمثل نقطة ارتكاز شديدة القوة، وقد أوصت الأمم المتحدة بحل الدولتين. وإذا توصلت المفاوضات حول حدود الدولتين إلى اقتراح بتأسيس دولة واحدة متعددة القوميات أو إلى أي حل آخر قابل للتطبيق ومقبول من الطرفين، سنؤيده كذلك إذا كان يحقق السلام العادل.

. أوريان 21: هل البادرة التي يمكن أن تقوم بها فرنسا هي الاعتراف بدولة فلسطين، والذي صوتت عليه الجمعية الوطنية في ظل حكم فرنسوا هولاند؟
ميلانشون: يجب القيام بذلك في ظل ظروف مواتية. الأمر الملح الآن هو توقيع عقوبات على حكومة نتنياهو، فإسرائيل حليف مفضل لدى الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات اقتصادية أمر ممكن ونحن نؤيد هذا الإجراء. وإذا حدث ذلك، سيتغير ميزان القوى على الفور، نظرا لارتباط الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد الأوروبي. إن الاعتراف بازدواجية المعايير يشير إلى انحياز الاتحاد الأوروبي الأعمى إلى نتنياهو. ذلك أن الانحياز يؤدي إلى التصديق على كل شيء، وربما المبادرة بالمزيد. كما فعل السيد ماكرون، على سبيل المثال، عندما اقترح تشكيل "تحالف دولي ضد حماس على غرار التحالف ضد داعش". هل يعني ذلك أن فرنسا يجب أن تتورط في الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة؟ لقد استغرق السيد ماكرون 35 يوما للمطالبة بوقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن قصفٍ مستمر لمدة 35 يوما (3)، أي بمعدل قنبلة كل 30 ثانية. لقد دُمرت 60 في المائة من المباني وقُتِل 15 ألف شخص، وهو عدد يفوق عدد الوفيات في حصار سراييفو خلال أربع سنوات. إننا نعاصر مذبحة، وقد حذر عدد من الممثلين عن وكالات الأمم المتحدة رفيعي المستوى من خطر حدوث إبادة جماعية. إن غزة هي "غرنيكا" القرن العشرين. ولكن في يومنا هذا يعيش البشر في تشكيلات حضرية ضخمة وبالتالي خارجة عن السيطرة، لذا يلجأ المعتدون إلى ترحيل السكان لاحتلال الأراضي، ويتم بلوغ تلك النتيجة عن طريق المذابح الجماعية والتهجير القسري. أصبح هذا جزءا من استراتيجيات الحرب العادية.

. أوريان 21: على خطى بعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ثم الإسرائيلية، تستخدم منظمتان كبيرتان متخصصتان في حقوق الإنسان، وهما "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، مصطلح "الفصل العنصري" بفروق بسيطة لوصف التمييز الذي يتعرض له الفلسطينيون. إلا أن استخدام هذه الكلمة يثير انقسام اليسار، فقد رفضه الحزب الاشتراكي، وليس هناك إجماع في الحزب الشيوعي وحزب الخضر حول استخدامه ونطاق تطبيقه. كيف تفسر هذا الخلاف؟
ميلانشون: نحن جميعا ملتزمون ببرنامجنا ولا أعتقد أننا ناقشنا هذا الأمر. إن المزاج العام المسيطر على قادة ونشطاء حركتنا هو أنها سياسة فصل عنصري. هناك تعريف للفصل العنصري وقد أدين في الماضي. الفصل العنصري يصف وضعا، ومن الواضح أنه ينطوي على حكم أخلاقي شديد السلبية. ولكن على من يرغب في التخلص من هذا الحكم الأخلاقي أن يخلصنا من الممارسة التي تسببه. نعم، أعتقد أن هناك رغبة في "توسع تباعدي تمييزي"، مقرون بالوحشية والمصادرة والعنف بجميع أشكاله وبممارسة استيطانية. هذه حقائق مثبتة، ويقر بها كذلك جزء من المواطنين الإسرائيليين الذين يعارضونها ويتظاهرون ضدها بشجاعة لا تصدق. لهذا أصر على التمسك بفكرة الإنسانية العالمية القادرة على خلق شعوب إنسانية على أساس المبادئ التي توحدها. إن التاريخ يحتم علينا أن نراهن على التفاؤل وأن نستند دائما إلى المطالب الأكثر عدالة. إن كلمة عدالة ليست الكلمة الأجرأ، لكنها تحيلنا إلى مفهوم القانون. أنا متفائل، لأننا انتصرنا أخلاقيا على مستوى الوعي الشعبي. سنبقى دائما معسكر السلام.

*ألان غريش: مدير مجلة "أوريان 21"، متخصص في شؤون الشرق الأوسط، له مؤلفات عديدة منها "علام يدل اسم فلسطين"؟" (2010)؛ و"أغنية حب، فلسطين وإسرائيل، قصة من تاريخ فرنسا"، مع هيلين آلدغير، (2017).
*جان ستارن: صحفي سابق بجريدتي "ليبيراسيون" و"لا تريبون"، متعاون مع "مجلة منظمة العفو الدولية". نشر في العام 2012 كتاب Les Patrons de la presse nationale, tous mauvais "رؤساء الصحافة الوطنية جميعهم سيئون"، (دار لا فابريك)، من بين كتب أخرى.
*ترجمت القابلة من الفرنسية دينا علي.

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