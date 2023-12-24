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البنك الدولي يوافق رسميا على إعادة هيكلة برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ

12/24/2023 2:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة أعلن البنك الدولي أخيرا عن موافقة مجلس إدارته بشكل رسمي على إعادة هيكلة برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ إضافة إلى موافقته على الهدف الإنمائي المنقح للبرنامج.
وبذلك، سيتم رسميا تمديد البرنامج لعامين اضافيين حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2028.
ويتمثل الهدف الإنمائي المنقح للبرنامج الممول بشكل مشترك من قبل البنك الدولي والبنك الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) في تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيبين للمناخ في القطاعين العام والخاص في الأردن، إذ كان قبل أن يتم تنقيح الهدف الانمائي يتضمن أهداف اضافية اخرى وهي تشجيع فرص العمل لا سيما النساء.
وأشار البنك الدولي إلى أن البرنامج يدعم تنفيذ رؤية الأردن العشرية للتحديث الاقتصادي، الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية، باعتبارها إحدى ركائزها الرئيسية، وتهدف إلى وضع المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال، والابتكار الأخضر، وجذب الاستثمارات.
وأكد البنك الدولي في وثيقة حديثة له عن إحراز البرنامج تقدم بدرجة مرضية إلى حد ما على صعيد تحقيق الهدف الانمائي للبرنامج والسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المؤشرات المرتبطة به، إضافة إلى إحراز تقدم عام مرضي على مستوى تنفيذ البرنامج.
وبحسب وثيقة البنك، فإنه سيتم صرف ما نسبته 44 % من مخصصات البرنامج التمويلية قبل الموعد المحدد لبلوغ هذه النسبة، حيث حول البنك الدولي في شهر حزيران (يونيو) دفعة جديدة من المصروفات المخصصة للبرنامج بقيمة 101 مليون دينار لترتفع حجم المدفوعات المقدمة من البنك الدولي للبرنامج إلى 332 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار للبرنامج الاساسي.
ويشار إلى ان الحكومة الأردنية كانت وقعت في شهر نيسان (أبريل) الماضي مع البنك الدولي اتفاقية تمويلا إضافيا بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج في الأردن بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، إضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء، ليرتفع إجمالي التزام البنك الدولي التمويلي إلى 900 مليون دولار.
ولفت البنك الدولي إلى أن التمويل المشترك للبرنامج من قبله وقبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أصبح فعالا وقد قام البنك الآسيوي بصرف أول دفعتين، حيث بلغت مدفوعات البنك الآسيوي حوالي 110 ملايين دولار من أصل مبلغ 250 مليون دولار كانت قد طلبته الحكومة من البنك الآسيوي لتمويل البرنامج ومساعدة الأردن على مواجهة الفقر.
وأخيرا توقع البنك الدولي أن يتم صرف مبالغ كبيرة من حجم تمويل البرنامج خلال أوائل عام 2024 وذلك بعد أن يتم الانتهاء من التحقق من تحديد أولويات الاستثمار الاستراتيجي في تنفيذ الميزانية وتعبئة الإيرادات وإعادة التوازن لمزيج الإنفاق، إضافة إلى تلبية شروط الاستثمار الرأسمالي المستجيب للمناخ، إلى جانب تحقيق الخطوات نحو الاصدار الاول للسندات الخضراء السيادية.
ويذكر أن الحكومة كانت قد توصلت مع البنك الدولي في عام 2021 إلى تنفيذ البرنامج في الأردن، وذلك ضمن خططها لتعزيز أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.

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