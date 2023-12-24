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قطاعات تحتاج اهتماما لزيادة التنوع الاقتصادي

12/24/2023 2:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة رغم أن خبراء يصنفون الاقتصاد الوطني على أنه من بين "الاقتصادات المتنوعة"، إلا أنهم يؤكدون أن هنالك مجموعة من القطاعات المنتجة والواعدة التي ما تزال تحتاج إلى المزيد من الاهتمام الحكومي، لا سيما وأنها تتيح فرصا إنتاجية وتصديرية كبيرة غير مستغلة.
وبهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات داخله، دعا الخبراء إلى ضرورة توفير الظروف كافة التي تضمن وجود اقتصاد وطني إنتاجي وتعددي، إلى جانب تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخفض كلف الطاقة والإنتاجية على الوحدات الإنتاجية، فضلا عن إعادة النظر بالنظام الضريبي، وتخفيض كلف مدخلات الإنتاج والمواد الأولية، وتأهيل وتدريب الأيدي العاملة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا.
وقال وزير الاستثمار السابق مهند شحادة لـ"الغد": "إن هناك توجها واضحا من مخططي السياسات الاقتصادية وصناع القرار نحو تشكيل بناء اقتصادي متنوع، وإن البنية التحتية والتخطيطية لهذه الغاية متوفرة، وتتمثل برؤية التحديث الاقتصادي التي تم بناؤها على 8 محركات اقتصادية تغطي القطاعات كافة، بما فيها الصناعية والإنتاجية والخدمية، ما يعكس مراعاة وسعي الرؤية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام"، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرات التي تستهدفها الرؤية.
وأكد شحادة أن أهمية التنوع الاقتصادي تكمن في ضمنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها تحقيق المبتغى الاجتماعي للمواطنين، والمتمثل بتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي، حيث إن ذلك هو الهدف الرئيسي من كامل العملية الاقتصادية، مبينا أن ما سبق يتطابق تماما مع هدف رؤية التحديث الاقتصادي.
وطالب شحادة بضرورة توفير الظروف كافة التي تضمن وجود اقتصاد وطني إنتاجي وتعددي، إضافة إلى وجوب الإسراع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب ضرورة مراجعة الحكومة تقديرات الموازنة العامة خاصة معدلات النمو، في حالة ما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة، وانعكاساته المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن الاقتصاد الوطني يصنف إلى حد ما على أنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع محدد، مبينا أهمية العمل على توسيع دائرة القطاعات الإنتاجية التي لها قدرة على النهوض بمؤشرات الاقتصاد الوطني، لا سيما مؤشر النمو.
وأوضح عقل لـ"الغد"، أن رؤية التحديث الاقتصادي أدركت أهمية جعل الاقتصاد الوطني متنوعا؛ حيث ربطت أولويات النمو الاقتصادي بمجموعة واسعة من القطاعات كقطاعات الصناعات عالية القيمة التي تندرج تحتها مجموعة من القطاعات منها الزراعة، والتعدين والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والمحيكات، والخدمات اللوجستية.
ويضاف إلى ذلك قطاعات الريادة والإبداع وقطاعات الخدمات المستقبيلة التي تندرج تحتها قطاعات فرعية عدة كالصناعة الإبداعية، والتجارة الالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، إلى جانب قطاعات الأردن وجهة عالمية (السياحة، السياحة الدينية والعلاجية، وصناعة الأفلام).
ومن شأن التوسع في تنويع الاقتصاد أن يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى زيادة حصة الصادرات الوطنية، بحسب ما بين عقل، داعيا بهدف تحقيق ذلك، إلى خفض كلف الطاقة على الوحدات الإنتاجية، إضافة إلى تخفيض مدخلات الإنتاج والمواد الأولية، وتأهيل وتدريب الأيدي العاملة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي فهمي كتكوت "إن الدول كافة تسعى اليوم إلى تنويع اقتصادها وتوسيع دائرة القطاعات الإنتاجية، لما لذلك من أهمية في تحفيز الاقتصاد والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية".
ويرى كتكوت، أن هناك مجموعة من القطاعات المنتجة والواعدة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام الحكومي وتعظيم الاستفادة منها والتي تتوفر على إمكانيات إنتاجية وتصديرية كبيرة ما تزال غير مستغلة، كقطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الاستخراجية، إلى جانب مجموعة أخرى من القطاعات الاستراتيجية التي لم تحظ بعد بكامل الاهتمام والاستفادة من قدراتها الإنتاجية، كقطاعي المياه والنقل.
وبقصد المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات داخله، دعا كتكوت إلى ضرورة تسهيل ممارسة الأنشطة وتقديم الحوافز لدى القطاعات الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى وجوب التخلي عن توحيد العبء الضريبي على القطاع التجاري والصناعي الذي يحد من قدرات الأخير التصديرية والإنتاجية، علاوة على وجوب إعادة هيكلة السياسات الضريبية على القطاعات الاقتصادية كافة.

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