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الملك: في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد يغيب السلام عن الأهل في الأراضي المقدسة

12/24/2023 2:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أشار جلالة الملك عبدالله الثاني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "x "مساء اليوم الأحد إلى غياب البهجة والسلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الميلاد المجيد .
وقال جلالته في التدوينة " في الوقت الذي يحتفي العالم بعيد الميلاد المجيد تغيب البهجة ويغيب السلام عن الأهل المسيحيين في الأراضي المقدسة، التي لا يمكن أن تنعم بالسلام في ظل عدوان غاشم على الأهل في غزة والتضييق على المصلين في القدس وبيت لحم".
وأضاف جلالته " أمنياتنا بالسلام لإخواننا وأخواتنا المسيحيين في فلسطين والعالم". - ( بترا )

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