الملكة: أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين

الملكة: أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين
التاريخ
12/24/2023 2:21:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن أمنياتها بالخير والبركة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وكتبت جلالتها عبر منصة“إكس”، مساء اليوم الأحد،“أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين ونبتهل إلى الله خاشعين في ميلاد المسيح عليه السلام أن يعم السلام في الأراضي المقدسة وتُزهر الرحمة في العالم”.
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