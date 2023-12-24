Sunday, 24 December 2023 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تعلن قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات

12/24/2023 2:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الأحد، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا من تدمير 35 آلية عسكرية إسرائيلية "كليا أو جزئيا" خلال الأيام الأربعة الماضية.
وكتب أبو عبيدة عبر تلغرام، إن مقاتلي الكتائب أكدوا "قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".
وتحدث عن "تفخيخ نفقين في وحدة 'يهلوم' وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو".
ودكت الكتائب "مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في محاور القتال كافة في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".

MENAFN24122023000072011014ID1107653533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث