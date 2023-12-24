اعتصام أمام شركة مياه اليرموك للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد-
نفذ موظفو شركة
مياه اليرموك، اليوم الأحد، من كافة محافظات الشمال، اعتصاما أمام الساحة الرئيسية
لمقر الشركة في إربد للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية.
وتتمثل المطالب، وفق
النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، بزيادة غلاء
المعيشة ونسبة الاقتطاع في صندوق الادخار لتصبح 5% ورفع مساهمة الشركة في صندوق
التكافل الاجتماعي من دينار إلى 3 دنانير، وصرف الراتب الرابع عشر، والمحافظة على
الحقوق المكتسبة للموظفين، وعدم المساس بها استنادا للقانون الأردني، وتوفير التأمين
الصحي للعامل وعائلته، والاستقرار والأمن الوظيفي لجميع العاملين مهما كانت
ارتباطاتهم بالشركة.
وكان موزعو المياه
توقفوا عن العمل الخميس الماضي اعتراضا على إلغاء علاوتي الإضافي والتنقل.
وكانت شركة مياه
اليرموك، أصدرت كتابا في التاسع عشر من الشهر الحالي، تبين من خلاله أن اتفاقية
شراء الخدمات محددة المدة وتحدد بحسب الحاجة من طرف مياه اليرموك، وعليه فإن أي
مديرية لم تورد بحاجتها لشراء الخدمات أو الاستمرارية لشراء خدمات الموظفين لن يتم
تجديد أي اتفاقية.
وبحسب الكتاب ذاته، فإن
اتفاقية شراء الخدمات غير ملزمة ولا تعتبر عقد عمل ملزم للشركة، وفي حال حاجة أي
من الإدارات والمديريات والوحدات التنظيمية التابعة للشركة سيتم استقطاب مقدمي
خدمة جدد حسب حاجة الشركة.
واعتبر المعتصمون أن
الكتاب بمثابة تهديد للأمان والاستقرار الوظيفي.
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