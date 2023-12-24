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اعتصام أمام شركة مياه اليرموك للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية

12/24/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- نفذ موظفو شركة مياه اليرموك، اليوم الأحد، من كافة محافظات الشمال، اعتصاما أمام الساحة الرئيسية لمقر الشركة في إربد للمطالبة بحقوق وظيفية وعمالية.

وتتمثل المطالب، وفق النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، بزيادة غلاء المعيشة ونسبة الاقتطاع في صندوق الادخار لتصبح 5% ورفع مساهمة الشركة في صندوق التكافل الاجتماعي من دينار إلى 3 دنانير، وصرف الراتب الرابع عشر، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين، وعدم المساس بها استنادا للقانون الأردني، وتوفير التأمين الصحي للعامل وعائلته، والاستقرار والأمن الوظيفي لجميع العاملين مهما كانت ارتباطاتهم بالشركة.

وكان موزعو المياه توقفوا عن العمل الخميس الماضي اعتراضا على إلغاء علاوتي الإضافي والتنقل.

وكانت شركة مياه اليرموك، أصدرت كتابا في التاسع عشر من الشهر الحالي، تبين من خلاله أن اتفاقية شراء الخدمات محددة المدة وتحدد بحسب الحاجة من طرف مياه اليرموك، وعليه فإن أي مديرية لم تورد بحاجتها لشراء الخدمات أو الاستمرارية لشراء خدمات الموظفين لن يتم تجديد أي اتفاقية.

وبحسب الكتاب ذاته، فإن اتفاقية شراء الخدمات غير ملزمة ولا تعتبر عقد عمل ملزم للشركة، وفي حال حاجة أي من الإدارات والمديريات والوحدات التنظيمية التابعة للشركة سيتم استقطاب مقدمي خدمة جدد حسب حاجة الشركة.

واعتبر المعتصمون أن الكتاب بمثابة تهديد للأمان والاستقرار الوظيفي.

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