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الانتهاء من مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق جرش

12/24/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال المرحلة الثانية من مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق عمان- جرش- إربد بطول 27 كلم، قبل خمسة أشهر من المدة العقدية للعطاء وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال قرض بقيمة 4.2 مليون دينار.

وشملت الأعمال في المشروع قشط طبقة الإسفلت القائمة للوصول إلى منسوب طبقة الإسفلت الرابطة القائمة بسماكة لا تقل عن 4 سم وتنفيذ طبقة إسفلتية سطحية بسماكة 5 سم، بالإضافة إلى الطبقة اللاصقة مع الحفاظ على منسوب الطريق القائم.

كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال السلامة المرورية؛ من دهانات وتركيب عواكس وحواجز معدنية، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل الحواجز المعدنية القائمة.

وحظي المشروع بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ما أسهم في إنجاز المشروع قبل موعده المقرر، حيث بوشر العمل في الأول من نيسان/ أبريل الماضي وكان وفقا لعقد المقاولة من المتوقع أن يستمر حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

ويأتي المشروع في سياق متصل مع مشاريع عدة نفذتها الوزارة وما زالت؛ منها مشروع معالجة انزلاق الجعيدية الذي انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، ومشروع صيانة شارع الأردن بدءا من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق جرش والمتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

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