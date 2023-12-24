تحويلة مرورية في طريق تقبل- فوعرا بإربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل
حركة السير على طريق تقبل- فوعرا الرئيسي
في محافظة إربد لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل للطريق بدءا من دوار الـ100 غربا
باتجاه بلدة تقبل.
وبحسب الإعلان، سيتم تحويل السير للمتجهين من
بلدة تقبل نحو مدينة إربد من أمام مدرسة تقبل للبنات على الطريق الفرعي الموازي، وتحويل
السير من أمام أسواق الفرقان للمتجهين من إربد إلى تقبل وفوعرا واسعرة.
ويشمل المشروع توسعة الطريق القائم بمقدار 6
أمتار إضافية مع إعادة إنشاء للطريق القائم وكشط الطبقة الإسفلتية وإعادة تعبيد
لكامل الطريق مع التوسعة بخلطة إسفلتية جديدة.
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