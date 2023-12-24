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تحويلة مرورية في طريق تقبل- فوعرا بإربد

12/24/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير على طريق تقبل- فوعرا الرئيسي في محافظة إربد لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل للطريق بدءا من دوار الـ100 غربا باتجاه بلدة تقبل.

وبحسب الإعلان، سيتم تحويل السير للمتجهين من بلدة تقبل نحو مدينة إربد من أمام مدرسة تقبل للبنات على الطريق الفرعي الموازي، وتحويل السير من أمام أسواق الفرقان للمتجهين من إربد إلى تقبل وفوعرا واسعرة.

ويشمل المشروع توسعة الطريق القائم بمقدار 6 أمتار إضافية مع إعادة إنشاء للطريق القائم وكشط الطبقة الإسفلتية وإعادة تعبيد لكامل الطريق مع التوسعة بخلطة إسفلتية جديدة.

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