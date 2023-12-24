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اتفاقية لدعم بنية الأعمال الريادية في العقبة

12/24/2023 2:19:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وصندوق التنمية والتشغيل اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم بنية الأعمال الريادية في محافظة العقبة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال توفير قروض ميسرة بشروط سهلة وفترة سماح تمتد 12 شهراً وفترة سداد لـ6 سنوات.

ووقعت الاتفاقية برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، حيث وقع عن السلطة مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي وعن الصندوق المدير العام منصورالوريكات، بحضور مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو.

وقال الفايز إن هذه الاتفاقية تأتي لتمكين الشباب لفرص عمل تشغيلية من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى حرص السلطة على تنفيذ هذا المشروع الوطني وجعل العقبة أنموذجا رياديا في توفير البيئة الحاضنة للأعمال والداعمة للشباب من أجل تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.

وأشاد بدور صندوق التنمية والتشغيل ومجلس المحافظة في تنفيذ ودعم مثل هذه المشاريع التنموية للشباب، والتي تعود بالنفع على المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في محافظة العقبة بالتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة، منوها إلى ضرورة تقييم المشاريع الإنتاجية التي استفادت من هذا البرنامج وضمان ديموية العمل والاستمرار بتنفيذها خلال الأعوام المقبلة.

بدوره، أكد الوريكات التشاركية مع السلطة ودورها الحيوي والهام في دعم وتمكين الشباب لإقامة مشاريعهم الإنتاجية التي تساهم في توفير مصادر دخل لهم كون القطاع العام ليس لديه القدرة على استيعاب فرص عمل للشاب، مبينا أن حجم التمويل للمشروع الواحد يترواح بين 5 - 10 آلاف دينار أردني وبنسبة مرابحة 2.5%.

وأشار الوريكات إلى أن البرنامج لديه العديد من المزايا اللوجستية التي يقدمها الصندوق للمتقدمين عبر توفير برامج تدريب في إعداد دراسات الجدوى والبرامج التدريبية المتخصصة حسب القطاع، إضافة إلى التأمين على الحياة وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة لهم.

من جانبه، بين الكباريتي أهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في توفير قروض ميسرة للشباب ذوي الأفكار الريادية في العمل وتنفيذ مشاريعهم بكل يسر وسهولة، حيث تضمن الاتفاقية شروطا ميسرة للسداد وتمكنهم من الإنتاج ليعود عليهم بالنفع ويساهم في تحسين مستوى الدخل الأسري لديهم .

من جهته، لفت عمرو إلى التعاون بين المجلس والسلطة والتشاركية الحقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم البنى التحتية في المنطقة وتساهم في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل، كما تعزز اللامركزية المحلية وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن الاتفاقية التي تدعم بنية الأعمال الريادية في محافظة العقبة .

MENAFN24122023000072011014ID1107653529

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