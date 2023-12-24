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نادي نيوم يكشف عن شعاره والعوهلي رئيس تنفيذي - جريدة الوطن السعودية

12/24/2023 2:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت "نيوم" عن الاسم والشعار الجديدين لـ "نادي الصقور الرياضي" بعد نقل ملكيته إليها، حيث تم تحويل مسماه إلى "نادي نيوم الرياضي"، كما تم تعيين معاذ العوهلي رئيسًا تنفيذيًا للنادي، قادمًا من "نادي الاتفاق السعودي" في الدوري السعودي للمحترفين، الذي شغل فيه منصب الرئيس التنفيذي أيضًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية، الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في يونيو الماضي، بهدف دعم وتطوير قطاع رياضي فعّال، وتشجيع وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في هذا المجال، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وسيؤدي "نادي نيوم الرياضي" دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الرياضية لنيوم، بما يتماشى مع التزامها بدعم المواهب السعودية الرياضية، كما سيسهم النادي في جذب مواهب استثنائية إلى المنطقة، بما يدعم طموح نيوم في التحول إلى مركز عالمي للرياضة. وقال رئيس مجلس إدارة النادي مشاري المطيري بهذه المناسبة: "يوفر لنا نادي نيوم الرياضي فرصة للمساهمة بشكل إيجابي في تطوير الرياضة في المملكة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
في نيوم، تسهم الرياضة بشكل رئيسي في تعزيز نمط معيشي صحي وتفعيل الروابط الاجتماعية بين مختلف الفئات، إلى جانب دورها في دعم الاقتصاد الحيوي لمنطقة نيوم". وأضاف المطيري: "يمثل الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين للنادي علامة فارقة لنيوم في تحقيق أهدافها الرياضية، التي تركز على الاستثمار في أنماط الحياة النشطة ودعم الكيانات الرياضية، ونحن نتطلع إلى تعزيز العلاقة بين النادي والمجتمع المحلي، مع إشراك أفضل المواهب والمدربين، لتقديم الرياضيين واللاعبين ذوي الأداء العالي، وذلك من خلال توفير منظومة شاملة ومستقبلية عالية المستوى وفقًا لرؤيتنا في نيوم".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ "نادي نيوم الرياضي" معاذ العوهلي: "نحن فخورون بأن نحتفي اليوم بمناسبة بالغة الأهمية للنادي، لقد كان اهتمامنا بالرياضة لتحقيق التميز واضحًا، وإلى جانب نيوم، سيكون لدينا الفرصة لتوسيع خبراتنا والنمو كنادٍ عريق لكرة القدم، بالإضافة إلى خدمة مجتمعنا في العديد من الرياضات التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع الأعمار". وتتنوع الإنجازات التي يقدمها فريق نيوم الرياضي حاليًا على مختلف الأصعدة، ففي كرة القدم يتصدر الفريق الأول مجموعته في دوري الدرجة الثانية ، كما تنافس الفئات السنية للصعود إلى الدوري الممتاز، وجرى مؤخرًا إطلاق الفريق النسائي في دوري الدرجة الأولى الذي ينافس على الصعود للدوري الممتاز.
وعلى صعيد الألعاب الأخرى، فقد تمكن كل من فريق "الريشة للناشئين" و"البلياردو" من الصعود إلى الدوري الممتاز، كما ينافس فريق كرة الطائرة للصعود لدوري الدرجة الممتازة، وقد أسس النادي مؤخرًا عدة فرق لكرة السلة من جميع الفئات، أحدها للنساء، كما أسس أيضًا أكاديمية لكرة اليد، وشارك النادي مؤخرًا في 6 ألعاب مختلفة من "دورة الألعاب السعودية" محققًا 4 ميداليات.
يذكر أن "نادي نيوم الرياضي" تأسس باسم "نادي الصقور" في العام 1965 بصفته ناديًا لكرة القدم في مدينة تبوك، ويتنافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية، وتقام مبارياته على أرضه في ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وقدم النادي العديد من نجومه لخدمة المنتخب الوطني، من بينهم فهد أبو جابر، وسعود الخيبري، ومحمد الشمراني.
ويضم "نادي نيوم الرياضي" حاليًا 13 رياضة مختلفة، بما في ذلك كرة القدم، وكرة السلة، ورياضات الدفاع عن النفس، وتنس الطاولة، ويتيح النادي فرصة المشاركة في فرقه ونشاطاته لجميع الأفراد من الرجال والنساء والأطفال من كل الأعمار.

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