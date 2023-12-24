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25 جلسة علمية بمؤتمر التوعية بأضرار المخدرات

12/24/2023 2:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، الاثنين، المؤتمر العلمي الأول لجمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تحت شعار ((علاج الإدمان بالمملكة العربية السعودية الواقع والتحديات)) وذلك بحضور عدد من المختصين على مستوى المملكة والذي يستمر لمدة يومين بفندق قراند ميلينيوم بجازان.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان الدكتور سطام بن أحمد جده أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة جازان، ويستهدف المختصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي ومرشدي التعافي والمرشدين الدينيين ومقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض والعاملين في مجال التأهيل؛ لمناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة وذلك لإبراز المستجدات العلمية الحديثة في علاج وتأهيل الإدمان والتعريف بالمؤثرات العقلية ومناقشة الطرق المختلفة لعلاج الإدمان والمؤثرات العقلية المنتشرة وبرامج التأهيل، والإجراءات التنظيمية لصرف ووصف الأدوية المخدرة، وغيرها العديد من المواضيع ذات العلاقة من خلال عدد 25 جلسة علمية وورش عمل تستمر لمدة يومين.
وبين أن جلسات المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأضرار المخدرات ستناقش العديد من المواضيع كالإدمان بمفهومه الجديد والمؤثرات العقلية والتدخلات الدوائية لعلاج المؤثرات العقلية الجديدة، وإدمان المواد المنشطة، والإضطرابات النفسية والتدخلات العلاجية، والعلاجات البديلة للمواد المخدرة، وإدمان الأدوية الموصوفة وإجراءات صرف ووصف الأدوية المقيدة، ونتائج أبحاث القات والاضطرابات النفسية والـتأثير الاجتماعي، والبيئات العلاجية للتأهيل وكذلك دور بيوت منتصف الطريق في عملية التأهيل، والدمج الاجتماعي للمتعافين، إضافةً إلى ورش العمل التي سيتم من خلالها مناقشة القضايا الجنائية ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية والعلاج الدوائي والسلوكي، والصعوبات والعوائق التي تواجه مراكز التأهيل الخاصة.

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