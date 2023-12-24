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17 دقيقة لنقل طفل بالإسعاف الجوي

12/24/2023 2:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان ممثلة في الإسعاف الجوي من نقل حالة حرجة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مركز الحقو التابعة لمحافظة بيش إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال 17 دقيقة فقط.
وأوضحت إدارة الهلال الأحمر أن الاسعاف الجوي نقل طفل يعاني من ضيق حاد في التنفس وتاريخ مرضي في تضخم عضلة القلب وعملية قلب مفتوح سابقة من محافظة الحقو إلى قسم القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جيزان.

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