17 دقيقة لنقل طفل بالإسعاف الجوي

(MENAFN
- Al Watan) تمكنت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان ممثلة في الإسعاف الجوي من نقل حالة حرجة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من مركز الحقو التابعة لمحافظة بيش إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال 17 دقيقة فقط.
وأوضحت إدارة الهلال الأحمر أن الاسعاف الجوي نقل طفل يعاني من ضيق حاد في التنفس وتاريخ مرضي في تضخم عضلة القلب وعملية قلب مفتوح سابقة من محافظة الحقو إلى قسم القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جيزان.
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