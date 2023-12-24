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3 مدن تطلق مشروع النقل بالحافلات

12/24/2023 2:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تبدأ 3 مدن مشروع النقل بالحافلات، استنفرت أمانة منطقة جازان جهودها، لتنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات، في مدن جيزان وأبو عريش وصبيا، في وقت يفتح مشروع النقل بالحافلات آفاق الاستثمار، ويأتي مواكبا لرؤية المملكة 2030.
ويحقق مشروع النقل أهدافا عدة ممثلة في: تحقيق رؤية المملكة، وتحسين جودة الحياة، ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وفتح قنوات استثمارية جديدة.
ويعكس المشروع، اهتمام القيادة بتوفير وتأمين خدمات النقل العام، وتحسين وتطوير خدمات النقل في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة جازان التي تُعَدُّ وجهة سياحية للكثير من الزوار من الداخل والخارج.
ويتضمن المشروع تشغيل 9 مسارات، واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى. إضافة إلى توفير 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يوميًا لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين إلى المنطقة، وثمنت أمانة جازان الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للنقل وجميع الجهات ذات الصلة في تحقيق التكامل في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة.

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