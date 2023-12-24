3 مدن تطلق مشروع النقل بالحافلات

(MENAFN
- Al Watan) فيما تبدأ 3 مدن مشروع النقل بالحافلات، استنفرت أمانة منطقة جازان جهودها، لتنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات، في مدن جيزان وأبو عريش وصبيا، في وقت يفتح مشروع النقل بالحافلات آفاق الاستثمار، ويأتي مواكبا لرؤية المملكة 2030.
ويحقق مشروع النقل أهدافا عدة ممثلة في: تحقيق رؤية المملكة، وتحسين جودة الحياة، ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وفتح قنوات استثمارية جديدة.
ويعكس المشروع، اهتمام القيادة بتوفير وتأمين خدمات النقل العام، وتحسين وتطوير خدمات النقل في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة جازان التي تُعَدُّ وجهة سياحية للكثير من الزوار من الداخل والخارج.
ويتضمن المشروع تشغيل 9 مسارات، واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى. إضافة إلى توفير 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يوميًا لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين إلى المنطقة، وثمنت أمانة جازان الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للنقل وجميع الجهات ذات الصلة في تحقيق التكامل في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة.
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