الإعلان عن انقراض أول سمكة بسبب البشر

MENAFN - Al Watan) أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الأسبوع الماضي، عن انقراض سمكة "جافا ستينغارس" كأول الأسماك البحرية المنقرضة نتيجة للنشاط البشري، إلى جانب التقارير عن تصاعد التأثيرات المناخية على أسماك المياه العذبة المقدمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

كما أن ربع أنواع أسماك المياه العذبة المعروفة معرضة حاليًا لخطر الانقراض، حيث يتأثر 20% منها بشكل مباشر بتغير المناخ.

وتقول الرئيس المشارك للمجموعة المتخصصة في أسماك المياه العذبة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، كاثي هيوز : "تشكل أسماك المياه العذبة أكثر من نصف أنواع الأسماك المعروفة في العالم، إن هذه الأنواع المتنوعة جزء لا يتجزأ من النظام البيئي، وحيوية لمرونته. وهذا أمر ضروري لمليارات الأشخاص الذين يعتمدون على النظم البيئية للمياه العذبة".

من ضفاف الأنهار النائية في أستراليا، إلى شواطئ البحيرات الأمريكية وشواطئ تايلاند، تتزايد حالات نفوق الأسماك الجماعية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هذا يحدث بشكل طبيعي في أعقاب الأحداث المناخية القاسية، وتسببنا نحن البشر في تلك الظواهر الجوية المتطرفة، وتشمل الأنواع المعرضة للخطر سمك السلمون الأطلسي ذو القيمة العالية.

"لتجنب أزمة الانقراض هذه، يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تتبنى قانون استعادة الطبيعة الذي طال انتظاره والذي يتضمن هدفًا لاستعادة 25 ألف كيلومتر من الأنهار المتدفقة بحرية - وهو أمر حيوي لسمك السلمون والأسماك المهاجرة الأخرى".

وأشارت عالمة الأحياء في مجال الحفظ في جامعة تشارلز داروين، جوليا كونستانس، إلى أن "الصيد المكثف وغير المنظم بشكل عام هو على الأرجح التهديد الرئيسي الذي يؤدي إلى استنزاف "جافا ستينغارس"".

وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية أن الصناعات المستفيدة من هذه الممارسات متهمة بعدم الشفافية بشأنها، إذ أن مثل هذه المواقف التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم هي بالضبط ما أدى إلى مثل هذه التوقعات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لعدد كبير جدًا من أنواع الأسماك والكثير من الحياة على الأرض.