Sunday, 24 December 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراءة نقدية لـ الظل الأخير في مهرجان الرياض للمسرح

12/24/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استضاف مهرجان الرياض للمسرح، في نسخته الأولى، الناقد والمخرج المسرحي عبدالعزيز عسيري؛ للتعليق -في قراءة نقدية- على مسرحية (الظل الأخير) من تأليف فهد ردة الحارثي، وإخراج خالد الرويعي، بمشاركة فرقة الوطن المسرحية، والتي تعد المسرحية العاشرة والأخيرة من بين مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن.
وبيَّن عسيري أن النص مأخوذ من مسرحية (الناس والحبال) للمؤلف فهد ردة الحارثي؛ الذي كُتب في 2003 ونُفذ في 2023، وهذا يعطي دلالة على أن النص ظل طازجًا، ويعد من جمالية النص واستمرار النهل منه بطرق مختلفة، ورأى عسيري أن العرض لم يكن بحاجة لقراءة نقدية أو أي حوار؛ حيث كان يجب أن نخرج من القاعة إلى منازلنا، لنكمل المتعة أكثر كون اللغة أحيانًا تفسد الأشياء، مشيرًا إلى أن ((المخرج ذهب بالمشاهد في العرض إلى منطقة أكثر روحانية، وحاول أن يتعامل مع هذه المنطقة باعتبار أنه قرأ مفردات من النص بقراءته الخاصة ووضع لنا عنوانًا لكل لوحة)).
ولفت عسيري إلى أنه ((من خلال النص ذكرت كلمة (حركة) 26 مرة تقريبًا، بينما كلمة (أيها النائم) ذكرت 23 مرة، أما (الأمل) فذكرت 4 أو 5 مرات، رغم أنه لم يكن هناك بحثٌ عن الأمل بقدر البحث عن قراءة الذات لداخلنا)).
وتدور فكرة المسرحية بين الرغبات وقلق الانتظار لتنطلق من مفردات فنية حول مفهوم التأرجح والقلق؛ باعتباره بندول الساعة الذي يضعنا على حافة السؤال عن المستقبل.
يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح؛ الذي انطلق الأربعاء الماضي، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

MENAFN24122023000089011017ID1107653514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث