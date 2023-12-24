تداول يرتفع 68 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 68.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11690.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سال، والباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.73% و1.64%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والنهدي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ((نمو))، اليوم، منخفضًا 391.23 نقطة ليقفل عند مستوى 23390.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.
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