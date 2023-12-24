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تداول يرتفع 68 نقطة

12/24/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 68.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11690.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سال، والباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، والأصيل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.73% و1.64%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والنهدي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ((نمو))، اليوم، منخفضًا 391.23 نقطة ليقفل عند مستوى 23390.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

MENAFN24122023000089011017ID1107653511

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