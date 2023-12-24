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أمانة الشرقية تحقق إيرادات استثمارية أعلى من المستهدف

12/24/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت أمانة المنطقة الشرقية أرقامًا أعلى من المؤشرات المستهدفة بوزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للسنة السادسة على التوالي، مما يعكس ثقة المستثمرين، ويؤكد جاذبية الاستثمارات بالمنطقة الشرقية.
يأتي ذلك امتدادًا لجهود الأمانة لاستقطاب المستثمرين، وإطلاق المشروعات الاستثمارية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات البلدية والاستدامة المالية.
وأشارت الأمانة إلى أن الإنجاز في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في منظومة الاستثمارات، يأتي في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال، والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات، وتحقيق استدامة مالية في التنمية، وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأبانت الأمانة أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة العمل على استقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة، والتي تتضمن سلسلة من الجهود لطرح الفرص الاستثمارية النوعية والمميزة والتي واكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجّهة للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على إشراك المجتمع، وتحفيز مجتمع الاستثمار، والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة؛ وتسهيل الخدمات وتسريعها بما يدعم المستثمرين ورواد الأعمال وما عزز منهج الشفافية والشراكة.

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