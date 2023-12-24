أمانة الشرقية تحقق إيرادات استثمارية أعلى من المستهدف

(MENAFN
- Al Watan) حققت أمانة المنطقة الشرقية أرقامًا أعلى من المؤشرات المستهدفة بوزارة المالية في الإيرادات الاستثمارية للسنة السادسة على التوالي، مما يعكس ثقة المستثمرين، ويؤكد جاذبية الاستثمارات بالمنطقة الشرقية.
يأتي ذلك امتدادًا لجهود الأمانة لاستقطاب المستثمرين، وإطلاق المشروعات الاستثمارية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات البلدية والاستدامة المالية.
وأشارت الأمانة إلى أن الإنجاز في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في منظومة الاستثمارات، يأتي في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال، والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات، وتحقيق استدامة مالية في التنمية، وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأبانت الأمانة أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة العمل على استقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة، والتي تتضمن سلسلة من الجهود لطرح الفرص الاستثمارية النوعية والمميزة والتي واكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجّهة للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على إشراك المجتمع، وتحفيز مجتمع الاستثمار، والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة؛ وتسهيل الخدمات وتسريعها بما يدعم المستثمرين ورواد الأعمال وما عزز منهج الشفافية والشراكة.
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