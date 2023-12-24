Sunday, 24 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


55 مشروعا تعليميا بالشرقية

12/24/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ 55 مشروعا إنشائيا جديدا؛ منها 4 مشاريع لتعليم حفر الباطن من شركة تطوير المباني (TBC) التي يشرف على تنفيذها المكتب الإقليمي لشركة تطويرالمباني بالمنطقة؛ إضافة للتوسع في الطفولة المبكرة التي وصلت لأكثر من 23 مشروعا في مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص؛ أن المشاريع الجديدة توزعت بين المحافظات؛ منها 28 مشروعا إنشائيا؛ و15 للطفولة المبكرة لمدينة الدمام؛ و4 مشاريع إنشائية ومثلها للطفولة المبكرة في مدينة الخبر؛ ومشروعان إنشائيان في الجبيل؛ و3 للطفولة المبكرة؛ فيما حظيت القطيف بـ8 مشاريع جديدة؛ و18 مشروعا للطفولة المبكرة؛ و5 مشاريع لمحافظة النعيرية؛ وآخر للطفولة المبكرة؛ ومشروعين للخفجي أحدهما إنشائي والآخر طفولة مبكرة؛ ومشروع للطفولة في القرية العليا؛ وآخر لرأس تنورة؛ ومشروع لمحافظة بقيق؛ وآخر للطفولة المبكرة، فيما حظيت محافظة العديد بمشروعين إنشائيين، ووصلت المشاريع الجديدة في إدارة تعليم حفر الباطن 4 مشاريع و14 مبادرة.
وأفاد الباحص، أن تعليم المنطقة يسير بخطى ثابتة نحو التوسع في مشاريع الطفولة المبكرة لتنفيذ مبادرات وزارة التعليم ضمن برامج التعليم الموجه للأطفال بتوفير خدمات تعليمية متميزة، مبينا أن هذه المشاريع التعليمية الجديدة جاءت لرفع مستويات الطاقة الاستيعابية في جميع محافظات ومدن المنطقة؛ وإدارة تعليم حفر الباطن لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.

MENAFN24122023000089011017ID1107653507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث