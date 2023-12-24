النصر ينفرد بصدارة السلة

(MENAFN
- Al Watan) انفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بنهاية الجولة التاسعة إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة بعد فوزه على الأهلي، الذي تراجع للمركز الخامس بـ15 نقطة، وانتزع الاتحاد المركز الثاني بـ17 نقطة، بتغلبه على الهلال، الذي يملك ذات الرصيد النقطي، إلا أنه يتأخر عن الاتحاد بفارق الإسكورات، وحل الوحدة رابعا بـ15 نقطة متقدما على الأهلي بفارق الإسكورات، بتفوقه على الخليج الذي جاء ثامنا بـ12 نقطة، ويأتي أحُد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد انتصاره على الصفا 98 صاحب المركز التاسع بـ12 نقطة، الذي يتأخر عن الخليج بفارق الإسكورات، أما المركز السابع، فكان من نصيب الفتح بـ13 نقطة الذي كسب ضباء الذي يتذيل الترتيب بـ9 نقاط، متأخرا عن التعاون قبل الأخير، الذي يملك ذات الرصيد بفارق الأسكورات وخسر أمام السلام العاشر الذي يملك 12 نقطة ويتأخر عن الخليج والصفا بفارق الإسكورات أيضا.
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