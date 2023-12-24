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النصر ينفرد بصدارة السلة

12/24/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Al Watan) انفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة السلة بنهاية الجولة التاسعة إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة بعد فوزه على الأهلي، الذي تراجع للمركز الخامس بـ15 نقطة، وانتزع الاتحاد المركز الثاني بـ17 نقطة، بتغلبه على الهلال، الذي يملك ذات الرصيد النقطي، إلا أنه يتأخر عن الاتحاد بفارق الإسكورات، وحل الوحدة رابعا بـ15 نقطة متقدما على الأهلي بفارق الإسكورات، بتفوقه على الخليج الذي جاء ثامنا بـ12 نقطة، ويأتي أحُد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد انتصاره على الصفا 98 صاحب المركز التاسع بـ12 نقطة، الذي يتأخر عن الخليج بفارق الإسكورات، أما المركز السابع، فكان من نصيب الفتح بـ13 نقطة الذي كسب ضباء الذي يتذيل الترتيب بـ9 نقاط، متأخرا عن التعاون قبل الأخير، الذي يملك ذات الرصيد بفارق الأسكورات وخسر أمام السلام العاشر الذي يملك 12 نقطة ويتأخر عن الخليج والصفا بفارق الإسكورات أيضا.

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