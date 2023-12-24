الكدمات القوية تبعد حارس الطائي

الكدمات القوية تبعد حارس الطائي
التاريخ
12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) طمأنت الفحوص الطبية التي خضع لها حارس مرمى الطائي فيكتور براغا، الجهاز الفني والإداري وجماهير الأشهب، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة ضمك الماضية، إذ أثبتت الفحوصات عدم وجود كسور في الوجه والرقبة، وأن إصابته عبارة عن كدمات قوية، وأنه سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة، قبل العودة للتدريبات الجماعية.
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