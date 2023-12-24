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الكدمات القوية تبعد حارس الطائي

12/24/2023 2:14:09 PM
(MENAFN- Al Watan) طمأنت الفحوص الطبية التي خضع لها حارس مرمى الطائي فيكتور براغا، الجهاز الفني والإداري وجماهير الأشهب، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة ضمك الماضية، إذ أثبتت الفحوصات عدم وجود كسور في الوجه والرقبة، وأن إصابته عبارة عن كدمات قوية، وأنه سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

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